Zuerst wollen sie dein Gehirn – und dann die ganze Welt! MUAHAHAH! Das amerikanische Indie-Entwicklerstudio DIRIGO Games veröffentlicht den ersten Gameplay-Trailer zu dem Horror-FPS KINGDOM of the DEAD. Im nächsten Jahr erscheint das wahrlich düstere Zombie-Spektakel für den PC aus Steam.

Maine, 1867: Nachdem die USA sich zwei Jahre nach dem Bürgerkrieg wieder zu sammeln beginnt, erscheint ein neues Übel aus den Tiefen der Unterwelt. Der Tod selbst hat eine gewaltige Armee erschaffen, mit der er nun die gesamte Welt vernichten möchte. Nach Menschenfleisch lüsterne Zombies graben sich aus den Tiefen des Erdreiches hervor und trachten danach das Leben zu vernichten.

Die Story

In Zeiten wie diesen braucht es einen Helden. In Fall von KINGDOM of the DEAD heißt dieser Agent Chamberlain. Vor dem Krieg war er noch Professor, jetzt ist er ein General, der im Krieg viele Soldaten verloren hat. Mittlerweile ist Agent Chamberlain Mitglied der geheimen Staatsorganisation GATEKEEPER und nutzt diese aufkommende Gelegenheit, um gegen den Tod in den Krieg zu ziehen. Auf seiner Seite kämpft der Dämon Sitis, der aus den Reihen des Todes verbannt worden ist. Weil er sich geweigert hatte zu morden, verwandelte der Tod ihn in ein Schwert mit dem Drang zu töten. Jetzt sind sowohl sein Hass gegen Tod als auch sein Insider-Wissen unverzichtbare Hilfen im Kampf gegen die Apokalypse.

Das Gameplay

In KINGDOM of the DEAD begebt ihr euch in einen actionreichen First-Person-Shooter, der sich an die 90er Jahre orientiert. Die monochromatische, handgezeichnete Optik sowie die schaurige Atomsphäre schicken euch in KINGDOM of the DEAD auf eine Horror-Retro-Reise, bei der um das Überleben der Menschheit geht. Im Verlauf des Spiels könnt ihr acht sammeln und sie gegen 22 Bosse einsetzen. Dabei laden die verschiedenen Schwierigkeitsstufen zum Wiederspielen ein, da es in jeder Stufe andere Ziele zu erfüllen gibt.

Außerdem stehen euch einige Cheatcodes zur Verfügung sowie eine anpassbare Farbpalette zur Verfügung, die in Kombination mit einem Endlosmodus zum Experimentieren einladen.

KINGDOM of the DEAD soll im Frühjahr 2022 für den PC via Steam erscheinen. Interessierte können sich den Shooter schon auf ihre Wunschliste setzen.