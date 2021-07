Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Um uns die Wartezeit bis zum offiziellen Release von Tales of Arise zu versüßen, veröffentlichte Bandai Namco das Intro zum Spiel. Taucht in diesem neuen Video in das Setting des neuen Teils ein und lauscht den Klängen von Kankaku Piero.

Schon der Text des Intros verdeutlicht, dass es bei Tales of Arise um eine Geschichte von enger Verbundenheit geht. Gerade die Worte „Du fühlst dich vielleicht allein, aber ich bin an deiner Seite“ verbalisieren die engen Freundschaftsbande, welche die Heldengruppe im Verlauf des Spiels knüpfen wird.

Tales of Arise erzählt die Geschichte den Planeten Rena und Dahna. Seit nun über 300 Jahren berauben die Einwohner Renas Dana seiner Ressourcen und versklaven die Bevölkerung. Doch nun erhebt sich aus dieser Szenerie der Verzweiflung eine Heldengruppe, die den Widerstand gegen Rena anführt. Im Zentrum dieser Gruppe stehen der aus Dahna stammende Alphen und die von Rena kommende Shionne. Der unter Gedächtnisverlust leidende Alphen kann keinen Schmerz empfinden, während Shionne mit einem Dornenfluch belegt ist. Dieser Fluch macht es ihr unmöglich andere Personen anzufassen, ohne dass diese Schmerzen empfinden.



Quelle: Bandai Namco

In Tales of Arise erkundet ihr die weitläufige Umgebung des Planeten Dahna. Dessen Tag-und Nachtwechsel hält einige Überraschungen für seine Bewohner bereit. Dank des neuen Grafik-Shader erhält die Grafik dieses JRPG eine zarte sowie lebendige Note, die für ein immersives Spielerlebnis sorgt.

Während ihr Berge erklimmt, durch Flüsse schwimmt und kochen lernt, könnt ihr außerdem die neue Kampfmechanik namens „Boost-Schlag“ ausprobieren. Damit könnt ihr mächtige Angriffskombinationen generieren, um eure Gegner dem Erdboden gleich zu machen.

Wie die Geschichte um die beiden Protagonisten und ihre Heldengruppe ausgeht, erfahrt ihr am 10. September. Dann erscheint Tales of Arise für PC, PlayStation 4|5, Xbox One und Xbox Series X|S. Weitere Informationen erhalten ihr auf der offiziellen Website zum Spiel.