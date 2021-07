Please enable JavaScript



Razer gibt bekannt, dass die eSports Mannschaft Team Razer nun eine Partnerschaft mit dem erfolgreichen Team Ninjas in Pyjamas gestartet hat. Damit vereinen zwei Giganten der Szene ihre Kräfte.

Die weltweit führende Livestyle-Marke für Gamer trifft auf eine der weltweit erfolgreichsten eSports-Organisationen. Dabei profitieren beide Seiten auf unterschiedliche Weise von dieser besonderen Partnerschaft.



Das eSports-Team Ninjas in Pyjamas (NIP) ist im Jahr 2000 in Schweden gegründet worden und hat seitdem eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurückgelegt. Zum Beispiel gewann das Team im April den zweiten Platz der Flashpoint Season 3. Im darauffolgenden Monat konnte das Team sogar den ersten Platz der Six Invitational 2021 erlangen.

Durch die Kooperation mit Razer profitieren die professionellen Gamer vor allem durch neue Hardware. Ausgestattet mit der besten Headsets, Tastaturen und Mäusen von Razer streben NIP weitere Erfolge in der eSports-Branche an. Wenn im Herbst neue Turniere anstehen, werden NIP zum Beispiel das im Juni vorgestellte BlackShark V2 Pro – Six Siege Special Edition tragen. Dieses offizielle eSports-Headset von Razer wurde für die Fangemeinde des beliebten Shooters erstellt und wir den Gewinnern der Six Invitational 2021 deshalb sicherlich gut stehen.

Eine Partnerschaft mit Auswirkungen auf die Zukunft

Doch diese Partnerschaft hat auch eine andere nützliche Komponente. Denn Razer möchte das Feedback von Ninjas in Pyjamas nutzen, um die eigene eSports-Hardware weiterzuentwickeln. Dies steht ganz im Sinne der Unternehmensphilosophie von Razer. Denn die Lifestyle-Marke ist vor allem für innovativen Ideen und zukunftsweisende Entwicklungen bekannt. Dazu erklärt Yann Salsedo, Head of Esports (EMEA) bei Razer:

Razer ist einer der ersten E-Sport-Sponsoren, lange bevor kompetitives Gaming ‘E-Sport‘ getauft wurde und NIP sind eine der größten und bekanntesten E-Sport-Organisationen mit einer beachtlichen Erfolgsgeschichte. Zusammen können wir dem E-Sport zu neuen Höhenflügen verhelfen, in dem wir mehr Inhalte und neue Produkte für die Fans liefern.

Erste Produkte dieser Partnerschaft kann Razer sogar heute schon vorweisen. Denn in der Razer Customs Design Peripherie können Fans von Ninjas in Pyjamas jetzt ihre eigenen Mäuse und Mousepads mit dem Branding des Teams erstellen. Das folgende Bild stellt euch einen Teil der bunten Designs vor.