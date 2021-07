The Pokémon Company International und TiMi Studio Group haben heute bekannt gegeben, dass Pokémon UNITE am 21. Juli 2021 für Konsolen der Nintendo Switch-Familie erscheinen wird. Die mobilen Versionen für iOS und Android sollen wiederum voraussichtlich im September nachgezogen werden.

Um die Veröffentlichung zu feiern, erhalten Spieler, die sich bis zum 31. August 2021 in der Nintendo Switch-Version von Pokémon UNITE anmelden, eine „Unite-Lizenz“ für Zeraora. Dadurch können sie mit diesem Pokémon an Kämpfen teilnehmen. Zeraora kann den Abstand zwischen sich und seinen Gegnern blitzschnell überwinden und ihnen gleichzeitig sehr großen Schaden zufügen. Mit seiner „Unite-Attacke“ namens Sturmladung entfesselt Zeraora einen mächtigen Blitzschlag, der eine Plasmazone an der Einschlagstelle erzeugt.

Während eines Kampfes werden Spieler mit ihren Team-Mitgliedern zusammenarbeiten, um wilde Pokémon zu besiegen und ihre eigenen Pokémon im Level aufsteigen zu lassen, um so deren Entwicklung auszulösen.

Dabei müssen sie außerdem gegnerische Pokémon besiegen und versuchen, in der vorgegebenen Zeit mehr Punkte zu erzielen als das gegnerische Team.

Das Spiel wird von der Pokémon Company in Zusammenarbeit mit Tencent Games entwickelt. Wie für ein MOBA normal, werden Spieler in 5vs5-Kämpfen antreten. Zusammen mit seinen Team-Mitgliedern versuchen die Spieler wilde Pokémon zu fangen, ihre Pokémon im Level aufsteigen zu lassen und deren Entwicklungen auszulösen.

Vor einem Kampf wählt jeder Spieler ein Pokémon aus. Jedes dieser Pokémon verfügt über individuelle Stärken und Schwächen. Im Laufe jedes Kampfes werden Pokémon wesentlich stärker und sie können sich sogar für die Dauer eines Kampfes entwickeln. Spieler können daraufhin aussuchen, welche Attacken das Pokémon im Kampf erlernt sowie welche Items es trägt. Im Laufe eines Kampfes werden Pokémon stärker und erlernen verschiedene neue Attacken. Mit ein wenig Übung wird man schon bald wissen, welche Attacken am besten zu der eigenen bevorzugten Spielweise passen!