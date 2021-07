Devolver Digital und WolfEye Studios haben bekannt gegeben, dass Weird West diesen Herbst fĂŒr PC, Playstation 4 und xBox One erscheinen wird. Die Postkutsche hat heute sogar einen neuen Trailer mitgebracht 😉

In Weird West reitet der Spieler gen Westen. Genauer gesagt in eine Fantasy-Ausgabe des Wilden Westens. Neben den bekannten Revolverhelden und GesetzeshĂŒtern, kann man es in Weird West namlich auch mit fantastischen Kreaturen zutun bekommen.

Dabei ist jede der Reisen einzigartig und richtet sich nach den Handlungen des Spielers. Zudem reagiert auch die komplette Spielwelt auf eure Entscheidungen.

Weird West erscheint noch diesen Herbst fĂŒr PC, Playstation 4 und xBox One. Ein genauer Releasetermin ist aktuell noch nicht bekannt. Sobald wir neue Infos erhalten, lassen wir es euch wissen!