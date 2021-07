Team17 entführt euch in die handgezeichnete Welt von Greak: Memories of Azur. Um Interessierten einen ersten Vorgeschmack zu liefern, steht für die Nintendo Switch ab sofort eine Demo zur Verfügung. Am 17. August erscheint der 2D-Plattformer für Next Gen-Konsolen, Nintendo Switch und PC (via Steam).

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Im Zentrum von Greak: Memories of Azur stehen die Geschwister Greak, Arada und Raydel. Weil die feindlichen Urlags ihre Heimat bedrohen, müssen die drei fliehen und ihre besonderen Fähigkeiten einsetzen. Dabei verfügt Greak über außergewöhnliche Agilität, Arada verwendet Magie und Raydel bewährt sich als starker Kämpfer.

Als Spieler ist es eure Aufgabe zwischen den Geschwistern und ihren besonderen Kräften zu navigieren. Die wunderschöne, handgezeichnete Welt von Azur hat eine Menge zu bieten, jedoch birgt sie auch eine Menge Gefahren. Indem ihr die Fähigkeiten der drei Geschwister vereint, könnt ihr die kniffligen Rätsel auf eurem Weg lösen und euch den gefährlichen Feinden in den Weg stellen. Lautmalerisch unterstützt wird eure Reise von einem Soundtrack, der von einem echten Orchester vertont worden ist.

Greak, Arada und Raydel im Kampf gegen das Böse in Azur Quelle: Navegante Entertainment via Steam

Interessierte mit einer Nintendo Switch können ab sofort die Demo herunterladen. Am 17. August erscheint Greak: Memories of Azur schließlich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch sowohl eine digitale als auch eine physische Version. Für den PC wird lediglich eine digitale Version via Steam erhältlich sein.