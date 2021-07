Um die Natur in all ihren Facetten zu zelebrieren, veranstalten einige Entwickler auf Steam einen Sale zum Welttag des Naturschutzes. Dabei handelt es sich um massive Preissenkungen zu verschiedenen Spielen, welche die Natur in ihren einzigartigen Schönheit thematisieren.

Es gibt verschiedene Arten, um auf den Umweltschutz aufmerksam zu machen. Zum Beispiel kann man auf Steam zum Welttag des Naturschutzes einen Sale starten und so Interessierte für die Schönheit der Natur begeistern. Noch bis zum 2. August veranstalten verschiedene Indie-Entwickler diesen Steam Sale, wobei ihr bis zu 90 % auf verschiedene Titel sparen könnt. Die Liste zu allen reduzierten Spielen findet ihr hier.

Der Initiator hinter dem Steam Sale

Federführend bei dieser Rabattaktion war übrigen das Entwicklerstudio Breaking Walls. Noch in diesem Jahr soll das Debüt-Spiel des Studios unter dem Namen AWAY: The Survival Series erscheinen. Doch die kreativen Köpfe hinter diesem 3rd Person Adventure sind keinesfalls Grünschnäbel in ihrem Gebiet. Denn Entwickler haben bereits an AAA-Titeln wie Assassin’s Creed, Far Cry sowie Prince of Persia mitgewirkt und bringen so eine Menge Erfahrung mit in das neue Studio. Die letzten fünf Jahre arbeitete das Team an der Entwicklung von AWAY: The Survival Series und sind nun stolz darauf, dass es noch in diesem Jahr für PC, Xbox One und PlayStation 4|5 erscheinen soll.

Dieses bildgewaltige Adventure spielt in einer entfernten Zukunft. Gefährliche Naturkatastrophen drohen alles Leben auf der Erde zu vernichten. In diesem gefährlichen Setting schlüpfen Spieler in die Rolle eines Kurzkopfgleitbeutlers (Sugar Glider). Dieses Beuteltier tritt eine gefährliche Reise an, um nach einem neuen Zuhause für seine Familie zu suchen. Während der Kurzkopfgleitbeutler den Urwald erkundet, muss er Beute jagen und sich anderen Jägern in den Weg stellen. Sollten Feinde zu groß für einen Kampf sein, muss der Kurzkopfgleitbeutler sich leise an ihnen vorbei schleichen. Schreibt eure eigene Naturdokumentation, während ihr den unbarmherzigen Kampf ums überleben ausfechtet und dabei in das Wunder der Natur auf eine neue Weise eintaucht.

Wir hoffen, dass ihr beim Steam Sale zum Welttag des Naturschutzes einige gute Deals erzielen könnt und wünschen euch viel Spaß dabei, die Schönheit der Natur mit neuen Augen zu erkunden.