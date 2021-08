Kurz vor dem Wochenende teilte das Entwicklerstudio 24 Entertainment mit, dass Naraka: Bladepoint auch für Konsolen erscheinen werde. Allerdings gibt es weder einen Release-Termin noch eine sichere Liste der verfügbaren Plattformen. Jedoch zeigt ein Video Gameplay-Material auf der PlayStation 5, was zumindest das Erscheinen auf dieser Konsole bestätigt.

Am 12. August erscheint der Battle Royale Naraka: Bladepoint für den PC via Epic Games Store und Steam. In diesem Multiplayer können bis zu 60 Spieler in das fernöstliche Setting eintauchen und jede sich bietende Gelegenheit nutzen, um die Welt zu erkunden.

Eine solche Erkundungstour wird gerade durch den praktischen Enterhaken erleichtert. So findet das actionreiche Gameplay von Naraka: Bladepoint auch in die Vertikale statt. Das wiederum gibt euch mehr Möglichkeiten eure Gegner in die Knie zu zwingen.

Außerdem könnt ihr den multifunktionalen Ausrüstungsgegenstand direkt gegen Feinde einsetzen oder als Fluchtmöglichkeit verwenden, um einem Gegner zu entkommen.

Der Schwerpunkt von Naraka: Bladepoint liegt allerdings auf dem schnellen und intensiven Nahkampf. Dies wird in einem exklusiven Gameplay-Video von IGN auf der PlayStation 5 verdeutlicht. Doch auch Fans von Fernkampfwaffen werden in diesem actionreichen Battle Royale nicht zu kurz kommen.

Wenn ihr weitere Informationen zu dem fernöstlichen Battle Royale erhalten möchtet, könnt ihr die offizielle Twitter-Seite von Naraka: Bladepoint besuchen.