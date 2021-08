Wohl wenige Serien haben im Laufe der Jahre eine so dicke Lippe wie South Park riskiert. Viele Episoden haben bereits einen Kultstatus erreicht und auch die beiden Spiele zur Serie erfreuen sich einer großen Fangemeinde. Jetzt gab Bloomberg am Wochenende bekannt, dass ein neues Spiel bereits in Arbeit sei. Im Gegensatz zu den beiden anderen Teilen werde es jedoch nicht von Ubisoft produziert.

Am Wochenende konnten viele Fans der Kult-Serie South Park ihr Glück kaum fassen. Denn die South Park-Macher Matt Stone und Trey Parker gaben bekannt, dass die Serie um sechs weitere Staffeln erweitert wird. Außerdem sollen 14 neue Filme veröffentlicht werden, von denen zwei noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Die neuen Staffeln und Filme sollen über den Streaming-Dienst Paramount+ angeboten werden.

Diese Meldung geht aus dem 900 Millionen Dollar schweren Deal mit ViacomCBS hervor, den Stone und Parker erst vor Kurzem abgeschlossen haben.

The Stick of Truth

The Fractured But Whole Quelle: Steam

Doch damit nicht genug. Im gleichen Interview erklärten die Macher von South Park ebenfalls, dass sich auch ein neues Videospiel in der Entwicklung befinde. Wie aus aus einem Email-Dialog hervor geht, wird der neue 3D-Titel dieses Mal nicht von Ubisoft SA publiziert werden. Stattdessen wird ein eigenes Entwicklerstudio dafür zuständig sein.

Mehr ist zu dem neuen Titel leider nicht bekannt.

Bereits im Jahr 2014 erschien das erste Spiel unter dem Titel South Park: The Stick of Truth. Drei Jahre später erschien South Park: The Fractured But Whole. Über weitere Updates zum neuen Game werden wir euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten.