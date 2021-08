Nachdem Spieler bereits im ersten Teil die Menschheit vor der frostigen Apokalypse bewahren mussten, geht die Geschichte nun im zweiten Teil weiter. In Frostpunk 2 von 11 bit Studios bricht das Ölzeitalter an. Ob sich damit alle Probleme lösen lassen, liegt allein an euch.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

30 Jahre nach dem Ausbruch der verheerenden Schneestürme befindet sich die Menschheit immer noch in elender Not. Ressourcenknappheit plagt die Bevölkerung und es müssen Forschungstrupps organisiert werden, um Energiezellen zu beschaffen. Gleichzeitig neigt sich in Frostpunk 2 das Zeitalter der Kohle dem Ende zu. Damit einhergehend beginnt das Ölzeitalter, was für die letzten Reste der Menschheit neue Überlebensmöglichkeiten bedeutet.

Als Anführer der Metropole liegt es auch in Frostpunk 2 an euch diese Veränderung zu vollziehen. Doch jede Transformation ist gewissermaßen schmerzhaft und neue Konflikte werden heraufbeschworen, die euch das Regieren nicht gerade erleichtern. Auch Gefahren von außen werden eure Gemeinschaft bedrohen, sodass es unter allen Umständen wichtig ist, eure Bevölkerung zu einen. Denn nur eine geeinte Bevölkerung ist auch bereit die nötigen Opfer zu vollbringen, um die Gemeinschaft am Leben zu erhalten. Welche Maßnahmen ihr trefft und mit welcher Härte ihr gegen Aufständische vorgeht, ist allein euch überlassen. Ihr müsst nur die Stärke aufbringen, um mit den Konsequenzen zu leben.

Die erfolgreiche Veröffentlichung des ersten Teils sorgte dafür, dass der polnische Entwickler 11 bit Studios sich auf 70 Mitarbeiter vergrößern konnte. Diese Vergrößerung möchte das Team nutzen, um Frostpunk 2 deutlich umfangreicher als den ersten Titel zu gestalten. Spieler können sich also auf eine erweiterte Aufbau- und Survival-Simulation freuen. Weitere Informationen zu 11 bit Studios findet ihr auf der offiziellen Website.

Frostpunk 2 wird zu einem bisher unbekannten Datum für den PC via Steam, GOG und Epic Games Store erhältlich sein.