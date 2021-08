Im Frühsommer kündigten Signal Studios und Accelerate Games bereits das Remaster des kultigen Tower Defense-Klassikers an. Jetzt geben Entwickler und Publisher endlich das Release-Datum für Toy Soldiers HD bekannt. Am 9. September beginnen die Kämpfe auf PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Mit Toy Soldiers HD erwarten euch Single- und Multiplayer-Modi sowie verschiedene neue Inhalte. Hinzu kommen ein verbesserter Ton, eine aufgewertete Grafik und alle zuvor erschienenen DLC.

Die Spielmechanik bleibt jedoch beim Alten: Spieler kontrollieren eine von zwei Armeen aus je 50 Spielzeugeinheiten im Stil des ersten Weltkriegs. In Settings wie dem Kinderzimmer und der Bücherei können Spieler sowohl in der Top Down- als auch der Third Person-Perspektive am Kampfgetümmel teilnehmen.

Egal mit welcher Waffe ihr euch in die Schlacht stürmt, Toy Soldiers HD bietet großen Planungsspaß für alte und neue Fans des kultigen Tower Defense-Klassikers. Um weiter Informiert zu bleiben, könnt ihr auf der offiziellen Website von Accelerate Games abrufen.