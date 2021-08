Wenn ihr nach einer besonderen Multiplayer-Herausforderung sucht und nebenbei einen ganzen Planeten retten möchtet, haben wir genau das richtige Spiel für euch. In Gelly Break Deluxe von ByteRockers‘ Games spielt ihr im Couch-Coop zwei bunte Protagonisten, die ihre Heimat beschützen müssen. Seit dem 12. August ist Gelly Break Deluxe für PC, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch erhältlich.

Willkommen auf dem Heimatplaneten der Gellies! In Gelly Break Deluxe liegt es an den beiden Helden Gel und Lee ihre Heimat vor dem Evil Blob zu retten, indem sie ihre besonderen Fähigkeiten vereinen. Nur gemeinsam können sie den Fiesling an der Eroberung hindern!

Im Couch-Coop stellt ihr euch gemeinsam mit einem weiteren Freund dem herausfordernden Plattformer. Gerade in den sechs Boss Fights sind Absprache und genauste Koordination entscheidend. Deshalb folgt Gelly Break Deluxe dem beliebten Prinzip von „Easy to learn, Hard to master“. Die zusätzlichen Jump ’n‘ Run-Passagen liefern eine besondere Abwechslung und sorgen für rasante Augenblicke. Gleichzeitig liefern alternative Wege in den 16 Leveln einen hohen Wiederspielwert.

Sollte sich mal kein zweiter Mitspieler finden, könnt ihr im Alleingang die Single Player-Kampagne bestreiten und so die Gellies vor der Invasion retten.

Gelly Break Deluxe: Eine Herzensangelegenheit

Einige von euch dürften den Entwickler und Publisher ByteRockers‘ Games noch von dem Survival Adventure Insurmountable kennen. Doch die Geschichte des Studios begann eigentlich vor drei Jahren mit dem Jump ’n‘ Run-Spiel Gelly Break. Jetzt hat sich das Berliner Entwicklerstudio ein Herzenswunsch erfüllt und die IP-Rechte des Spiels zurückgeholt. Nach einiger Überarbeitung präsentiert ByteRockers‘ Games nun voller stolz Gelly Break Deluxe, das wie sein Vorgänger jeder Altersklasse Freude bereiten soll.

Quelle: ByteRockers‘ Games via Steam

Seit sechs Tagen ist Gelly Break Deluxe für PC, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch für knapp 17 Euro erhältlich. Wir wünschen euch viel Spaß bei diesem besonderen Couch-Coop!