Vor einigen Wochen hab ich ein nettes Pläuschchen mit Familienvater und Streamer Eglorious Gaming gehalten. Wer möchte, kann ihm nun übrigens auch auf Twitch folgen. Jetzt geht es in der Serie Interview mit einem Streamer mit einem zuckersüßen Streaming-Paar weiter. Darf ich ankündigen? Ein Interview mit Honey and Mr May!

In der letzten Woche habe ich mir auf Twitch einige Streams von Honey und Mr May angeschaut – und was soll ich sagen? Die beiden sind so süß miteinander und der Community, dass man sich am besten eine Insulin-Spritze zurecht legen sollte. Wer den beiden Vollblut-Optimisten im Stream zusieht, kann nicht anders als mitzulächeln.

Weil Honey und May mir vor allem durch ihre knuffigen Tweets aufgefallen sind, musste ich die beiden unbedingt interviewen und lauschen, was die beiden zu diesem unverwechselbaren, dynamischen Duo macht.

Honey & May: Partners on Twitch & for Life

Honey und May leben in Sachsen-Anhalt, sind mittlerweile seit fast 17 Jahren zusammen und davon knapp eine Dekade verheiratet. Doch nicht nur vor der Kamera kann man die beiden zusammen erleben, auch hinter den Kulissen arbeiten sie gemeinsam als Motivator und Life Coach. Außerdem arbeitet Honey gerade an einer Ausbildung als Ernährungsberaterin. Wenn man praktisch den ganzen Tag miteinander verbringt, muss es doch auch zu Reibungspunkten kommen, oder? Bei den beiden allerdings nicht. Ihr großes Geheimnis zu diesem harmonischen Miteinander liegt vor allem in aufgeschlossener Kommunikation… und ein bisschen Seelenverwandtschaft, wie Honey meint.

Zum Streaming sind die beiden über einen gemeinsamen Freund geraten. Während May direkt begeistert von der Idee gewesen war, brauchte Honey noch ein wenig Bedenkzeit. Denn während der Selbstständigkeit hatte sie bereits einige negative Erfahrungen gemacht. Ähnliches sollte sich nicht während dem Streaming wiederholen. Doch Honey ist definitiv niemand, der sich von etwas Furchteinflößendem Unterkriegen lässt und hat nach reiflicher Überlegung mit May den Schritt gewagt.

Allerdings unter einer Bedingung: Honey wollte nicht nur Gaming-Content produzieren, sondern auch mit der Community auf besondere Weise kommunizieren. Deshalb bieten die beiden nun ein vielfältiges Streaming-Angebot. Doch mehr dazu gleich.



Nachdem Honey und May eine gewisse Zeit auf YouTube verbracht hatten, kam der Vorschlag aus der Community doch auf Twitch zu streamen. Also legten die beiden am 14. Oktober letzten Jahres (zu Mays Geburtstag) los und streamten ihr erstes Livevideo.

Geplant war eigentlich zur Einstimmung ein Spiel zu streamen. Doch durch die spaßige Interaktion mit dem Chat wurde aus dem Stream eher ein „Just Chatting“. Seitdem schart sich um Honey und Mr May eine Fangemeinde von 1.900 Followern.

Der Content – oder: Eine Bunte Tüte voller Süßigkeiten

Erinnert ihr euch noch an die Zeit, als ihr euch beim Bäcker o.ä. eine bunte Tüte verschiedenster Süßigkeiten zusammenstellen lassen konntet? So hattet ihr von allem ein bisschen in eurem Tütchen und jeder Bissen war eine süße Überraschung. Genau so könnt ihr euch den Content von Honey und May vorstellen.

In der bunten Tüte von Honey und May findet man Just Chatting-Runden, zu denen die beiden immer interessante Themen wählen. An einem Morgen ging es zum Beispiel um die „Monogamie Lüge“ und die Frage, inwiefern die heutige Gesellschaft wirklich Monogamie braucht. Zu diesen Talkrunden recherchiert Honey immer eine jede Menge und legt verschiedene Studien vor, über die sie gemeinsam mit der Community diskutiert.

Im Anschluss wird entweder gezockt oder man verbringt mit einer besonderen Aktivität den Nachmittag.

Mittwochs ist zum Beispiel große Basteltag. Während Honey sich dem kreativen Schaffen zuwendet, hält May vor allem den Chat im Auge und philosophiert mit der Community zum Beispiel darüber, wie man die Weltherrschaft mit Tauben an sich reißen kann. Freitags kommen Freunde des guten Geschmacks zusammen, wenn Honey und May etwas Leckeres kochen. Letzten Freitag bereiteten die beiden zum Beispiel japanische Ramen zu. Das Rezept dazu findet ihr auf dem Discord-Channel.

Genauso bunt wie die der Content ist auch die Community, die Honey und May folgt. Rentner bis hin zu jungen Teenagern schauen regelmäßig bei dem Streaming-Paar rein. Personen in allen Lebenslagen lachen und diskutieren mit Honey und May oder holen sich gute Ratschläge, wenn das Leben gerade schwierig ist. Auch die Community selbst ist füreinander da und verbreitet diese positiven Vibes der beiden Streamer weiter.

Wenn man einem Stream von Honey und May beiwohnt, ist man nicht nur Teil einer Community, man ist Mitglied einer großen, verrückten, optimistischen Familie.

Der Gaming-Content: Shoot ‚em up! They’re not scared

Wie ihr anhand der Überschrift schon erkennen könnt, gibt’s ein Genre, genauer gesagt ein Spiel, das den beiden besondere Freude bereitet: Apex Legends. In diesen Shooter haben sowohl Honey als auch May schon viele Stunden versenkt und bereits das Max-Level im Spiel erreicht. Außerdem mögen beide RPGs wie Final Fantasy und Legends of Zelda. Aber auch die Pokémon-Reihe hat es den beiden angetan.

Honey ist außerdem ein Fan von Rätsel-Games wie Professor Layton. Auch an Rhythmusspielen findet sie viel Freude. Wenn dann doch mal die Fäuste fliegen sollen, zockt sie mit May sehr gerne Tekken. Kurz gesagt: Honey steht auf Hirnschmalz und will ordentlich in die Tasten hauen können!

May hat zwar ein ähnliches Interessensspektrum wie Honey, jedoch bereitet ihm ein Game-Feature besonders viel Freude: Die Angel-Simulation. Damals bei The Legend of Zelda für den Nintendo 64 schaffte er es acht Stunden am Stück einfach nur zu angeln. Doch er ist sich recht sicher, dass Angeln für die Zuschauer etwas langweilig werden könnte. Wir wünschen ihm trotzdem Petri Heil fürs weitere Angel-Vergnügen!

Beide haben im Übrigen auch Spaß an Horror-Games. Doch leider erschrecken sie sich nie. Bei dem Versuch Visage zu streamen, erschreckte sich Honey zum Beispiel mehr vor den selbst eingefügten Soundeffekten, als vor dem eingefügten Spielinhalt. In der Tat, die beiden sind auf jeden Fall furchtlos. 🙂

Wenn Wolken vor die Gute-Laune-Sonne ziehen

Doch wir alle wissen, dass das Leben nicht nur aus den sonnigen Tagen besteht. Auch am Streaming-Himmel von Honey und May ziehen manchmal kleine, graue Wolken auf. In einem Tweet äußerten sich die beiden zum Beispiel dazu, dass es oft unangebrachte Kommentare zum Erscheinungsbild der beiden gäbe. Aber wie die beiden im Interview betonten, gibt es auf jeden Troll-Kommentar hunderte an freundlichen Worten, die die beiden am Tag erhielten (Ich war dabei, in dem Kanal gibt’s wirklich fast nur Peace, Love and Good Vibes).

Auf Trolle reagieren die beiden mit viel Humor und guter Laune, womit sie jedem Miesepeter sofort den Wind aus den Segeln nehmen. Das wiederum feiert die Community.

Wir fragen uns, was manche dazu bewegt, ungefragt und zusammenhangslos im Stream rauszuhauen: "Honey, du bist nicht mein Typ."

1. sind wir nicht bei einer Single Börse und 2. interessiert uns das die Bohne. 🤣💜💙#twitchde #twitchdeutschland #twitchcommunity #twitch #twitchgirl pic.twitter.com/kz1eQo960o — HoneyAndMrMay (@HoneyAndMrMay) July 31, 2021

Gleichzeitig sind Honey und Mr May sehr dankbar für die Moderatoren, die ihren Chat und die Community sauber halten. Im Zusammenspiel mit den beiden Streamern sorgen die Mods dafür, dass die Livestreams und die Chats zu einem Safespace werden, in dem sich jeder wohlfühlen kann. Einer ihrer Moderatoren merkte bereits an, dass das Ausstrahlen von positiver Energie auch für eine positive Welt sorgt. Vielleicht ist das auch der Grund für diese gute Community-Atmosphäre. Der Chat ist einfach voll gutem Karma.

Eine Sache der Arbeitsteilung

Wenn ein System gut Laufen soll, gehört eine gewisse Ordnung durchaus dazu. Dessen sind sich auch Honey und Mr May bewusst. Deshalb teilen sich die beiden die Streaming-Arbeit ganz nach dem jeweiligen Steckenpferd ein.

Mr May ist zum Beispiel der Mann hinter den Kulissen. Er kümmert sich darum, dass die Technik immer stimmt und hält mit seinen IT-Fähigkeiten den Laden am Laufen. Auch wenn er und Honey sich das Spielen vor der Kamera einteilen, ist May wohl eher der Mann fürs Grobe. Aktuell schlägt er sich mit unangenehmen Zeitgenossen bei Chernobylite herum oder taucht in die Tiefen von Subnautica ab. Außerdem kümmert er sich um das Bearbeiten von Bildern, die auf den Sozialen Medien landen.

Hier sind wir auch schon in Honeys Gefilde. Sie füttert die Social Media-Maschine und sorgt für neuen Content auf Twitter, Instagram oder Discord. Außerdem kümmert sie sich zum Großteil um die Basteleien im Stream. Während Mr May also vor allem für alles hinter den Kulissen zuständig ist, sorgt Honey für den Austausch mit der Community und bringt ihre kreative Begabung mit ein. Durch ihre einfühlsame Ader schafft sie es außerdem die richtigen Worte zu finden, wenn Community-Mitglieder mal einen schlechten Tag haben.

Honey, Mr May und Twitch – Eine never ending Love-Story?

Nicht nur ich trieb mich mit der Frage um, auch ein Community-Mitglied formulierte die Frage, wie lange Honey und Mr May noch auf Twitch unterwegs sind, wie folgt: „Honey & May, ihr streamt doch noch mit 80, oder?“

Darauf wusste Honey wie folgt zu antworten: „Also so lange uns die Leute sehen wollen“ (gefolgt von verlegenem Gelächter). Beide denken, dass sowohl Twitch als auch YouTube ein besonderes Potenzial bieten, von dem sie auch in Zukunft profitieren können. „Bis die Leute irgendwann sagen: Wir haben die Nase voll.“

Wer also bis jetzt noch nicht bei Honey und Mr May reingeschaut hat, kann es jetzt mit gutem Gewissen immer noch tun. Die beiden bleiben der Internet-Welt noch eine Weile erhalten.

Ein Fazit mit Liebe und Karma

Meine letzte Frage bezog sich auf die oben genannte Diskussion über das Aussenden positiver Vibes und dem Empfangen von solchen: „Glaubt ihr eigentlich an Karma?“

Beide bejahten dies und erklärten, dass ihnen nichts wichtiger sei als eine positive Message nach draußen in die Welt zu schicken. Denn das sorge nicht nur für ihr eigenes Glück, es helfe auch einigen Menschen, die ihnen zusehen. Glück ist schließlich das einzige, das mehr wird, wenn man es teilt.

Und genau das habe ich auch bei meiner Zeit in der Community und in dem bezaubernden Interview mit Honey und Mr May gespürt. Wenn Bob Ross, Vater der Happy Little Trees, geistige Nachfolger hat, dann in Form dieses dynamischen Duos. (Eine(r) von beiden sollte sich vielleicht auch einen solchen Afro zulegen.)

Die beiden strahlen so viel Positivität und Lebensfreue aus, dass man nicht anders kann, als gut gelaunt zu sein. Ihr gesamtes Handeln vor Kamera besteht aus höchster Authentizität und vermittelt Zuschauern ein positives Weltbild, ohne dabei naiv zu wirken.

Ich hoffe sehr, dass Honey und May mit ihrer zuckersüßen und sehr selbstreflektierten Art der Community noch lange erhalten bleiben. Mögen sie weiter süße Plüsch-Katzen knuddeln und möge ihre Funko-Pop-Sammlung weiter wachsen.