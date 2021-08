Am gestrigen Abend fand eine neue Ausgabe von Pokémon Presents statt. In dem knapp 30-minütigen Stream erfuhren Fans Neuigkeiten zu Pokémon Strahlender Diamant, Pokémon Leuchtende Perle und Pokémon-Legenden: Arceus enthüllt. Außerdem gab einige Informationen zu dem online Multiplayer Pokémon UNITE.

In der neusten Ausgabe von Pokémon Presents gab es für Fans eine Menge neuer Informationen zu bestaunen. Wir präsentieren euch diese in chronologischer Reihenfolge des ausgestrahlten Streams. Falls ihr den Stream selbst (nochmal) schauen möchtet, könnt ihr das hier tun. Durch das Programm führte der COO der Pokémon Company, Takato Utsunumyia.

Neues zu Pokémon UNITE

Nachdem vor knapp einem Monat Pokémon UNITE für die Nintendo Switch veröffentlicht wurde, gab Utsunumyia bekannt, dass der Multiplayer ab dem 22. September auch für die Mobile-Gamer erhältlich sein werde. Voranmeldungen seien ab sofort im AppStore und Google Play Store möglich. Wenn sich bis zum Release 2,5 Millionen Spieler angemeldet haben, erhalten alle Voranmelder eine Pikachu Lizenz. Sollte sich die Menge verdoppeln, erhalten alle Voranmelder eine festliche Holowear für ihr Pikachu. Außerdem erhalten alle, die sich bis zum 31. August mit ihrer Switch anmelden, eine Zeraora-Lizenz.

Des Weiteren gab Takato Utsunumyia zwei Pokémon bekannt, die unter anderem in künftigen Updates Pokémon UNITE bereichern sollen. Dabei handelt es sich um Mamutel und Feelinara.

Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle

Eingefleischte Fans wissen bereits seit einer Weile, dass zu der im Jahr 2006 erschienen Editionen Pokémon Diamant und Perl ein Remaster geben wird. Jetzt gibt es neue Informationen zu den den Remaster-Editionen Strahlender Diamant und Leuchtende Perle.

An dem Basisspiel ändert sich erstmal wenig. Pokémon-Trainer reisen wieder in die Sinnoh-Region, erkunden unterirdische Höhlen und stellen sich dem Team Galaktik. Auch an den Super-Wettbewerbs-Shows können sich Spieler mit ihren Pokémon wieder anmelden.

Hinzu kommt, dass Spieler weltweit über den Konnex-Klub miteinander in Kontakt treten können. Um eine individuelle Note reinzubringen, können Trainer ihre Kapsel dekorieren.

Im nächsten Jahr soll außerdem eine Kompatibilität zwischen Pokémon HOME und Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle angestrebt werden. Wenn am 5. November 2021 die Remaster-Editionen erscheinen, wird eine besondere Nintendo Switch Lite Dialga & Palkia-Edition erhältlich sein. Diese Zeichnet sich durch ihre Zierde auf ihrer Rückseite aus. Denn auf ihr prangt ein silbernes Dialga und goldenes Palkia geziert.

In dieser besonderen Edition reisen Pokémon-Fans in die Sinnoh-Region in einer weit entfernten Vergangenheit. Zu dieser Zeit ist die Region noch unter dem Namen Hisui-Region bekannt. Im Pokémon Presents gab es endlich Neuigkeiten zum Spielprinzip:

Als Forschungsmitglied der Galaktik-Expedition betretet ihr die Hisui-Region und richtet euch zunächst in der Siedlung Jubeldorf ein. Von diesem lebhaften Fleckchen Erde brecht ihr regelmäßig zu Forschungsexpeditionen auf. Während dieser Forschungsexpeditionen baut ihr euch ein Basislager auf und erkundet von dort aus die unbekannte Hisui-Region. In den Basislagern könnt ihr besondere Gegenstände herstellen und euch von langen Touren erholen. Wenn ihr zum Beispiel sehr verletzt seid, könnt ihr eure Expedition nicht fortsetzen. Deshalb ist es wichtig, regelmäßig am Basislager einen Pause einzulegen.

Die Sinnoh-Region

Im weiteren Spielverlauf werden Spieler ihr Pokèdex der Region vervollständigen und viele interessante Figuren kennenlernen. Außerdem gibt es die Möglichkeit innerhalb der Galaktik-Expedition im Mitgliedsrang aufzusteigen.

Das war unsere Zusammenfassung von Pokémon Presents! Wer auf dem Laufenden bleiben will, kann bei uns reinschauen und natürlich Pokémon auf den Social Media-Kanälen folgen.