Zwar findet heute Abend erst die Opening Night Live statt. Doch Interessierte konnten bereits am gestrigen Abend den gamescom 2021 Xbox Stream anschauen. Wir fassen euch nun die Highlights zusammen und geben einen Überblick über den anderthalbstündigen Livestream. Wenn ihr ihn euch selbst ansehen möchtet, könnt ihr das hier tun. Um euch einen guten Überblick über den gamescom 2021 Xbox Stream zu geben, werden wir chronologisch vorgehen und alles wissenswerte kurz zusammenfassen.

Dying Light 2: Stay Human

Zu Dying Light 2: Stay Human von Techland gibt es einen neuen Trailer. Neben der gewohnten Gewalt im Parkour-Stil lernt ihr neue Fortbewegungsmöglichkeiten in Form von Gleitschirm und Enterhaken kennen. Weitere Details zum Auftritt während des Xbox Streams findet ihr hier. Dying Light 2 erscheint am 7. Dezember.

Microsoft Flight Simulator

Auch für den Microsoft Flight Simulator gibt es einige Updates, die im Verlauf dieses Jahres noch online gehen werden. Alles beginnt am dem 7. September mit dem World Update VI. Dieses enthält folgende Features:

Mitteleuropa (Deutschland, Österreich, Schweiz) erhält neuen Detailreichtum.

Neue Flugszenarien

Hochauflösende Karten, neue 3D-gerenderte Karten

das historische deutsche Flugzeug JU-52

Hinzu kommt VoloCity Air Taxi, welches im November erscheinen wird. Dank der Partnerschaft mit RARA (Reno Air Association) können Spieler außerdem an den STIHL National Championship Air Races teilnehmen und ihr Können mit Freunden messen. Weitere Details erfahrt ihr hier.

Indie Games im Xbox Game Pass

Besitzer des Xbox Game Pass können nun in die vergrößerte Welt der Indie-Spiele eintauchen. Denn die folgenden Indie-Titel von Humble Games werden vom Tage ihrer Veröffentlichung sowohl für die Xbox One als auch für die Xbox Series X|S erhältlich sein. Dabei handelt es sich um die folgenden Titel, deren genauere Beschreibung ihr hier findet:

Archvale

Bushiden

Chinatown Detective Agency

Dodgeball Academia

Flynn: Son of Crimson Midnight Fight Express

Next Space Rebels

Signalis

Unpacking

Unsightes

Into the Pit

Age of Empires IV

Fans von Age of Empires IV erfuhren, dass sie im Spielverlauf verschiedene Dokumentar-Videos freischalten können. In insgesamt 28 Videos berichten Experten aus aller Welt von dem Leben in den verschiedenen Epochen. So können Geschichtsinteressierte mehr von Kämpfen, Regierungsstilen und dem Alltagsleben verschiedener Zeitalter. Außerdem erfahren sie mehr über verschiedene Waffen, wie dem Trebuchet. Weiterhin können Fans am heutigen Abend mehr zu dem neuen Teil der Kultreihe erfahren. Am 28. Oktober erscheint Age of Empires IV für Xbox-Konsolen und PC.

Cloud Gaming auf den Konsolen

Weiterhin gab man bekannt, dass Cloud Gaming nicht nur für PC, Smartphones und Tablets möglich ist. Auch die Xbox-Konsolen können bald auf diese besondere Gaming-Erfahrung zugreifen. Im späteren Verlauf des Jahres können Gamer dieses Feature ausprobieren. Wenn ihr weitere Details erfahren möchtet, könnt ihr euch hier einen Bericht dazu ansehen.

Wasteland 3 DLC

Am 3. Oktober erscheint ein neuer DLC für Wasteland 3. In der zweiten und letzten Erweiterung dieses Spiels trefft ihr auf den namensgebenden Cult of the Holy Detonation. Damit wird das Gebiet des Basisspiels um den Cheyenne Mountain-Kompley erweitert. Außerdem erwarten Spiele neue Charaktere, Waffen und Rüstungen sowie Feinde und herausfordernde Kämpfe. Der DLC wird für 6,99 Euro via Steam und dem Microsoft Store erhältlich sein. Auch andere Konsolen werden Zugriff auf die Erweiterung haben. Weiterhin sparen Besitzer des Xbox Game Pass 10 % beim Kauf.

Sea of Thieves Crossover

Nachdem Sea of Thieves bereits in der Vergangenheit Kollaborationen mit anderen Spiel-Titeln eingegangen ist, sticht nun ein neues Schiff in See. Angelehnt an Borderlands besitzt das neue Schiff gelb-rote Farben und das entsprechende Logo. Ab sofort ist es bis zum 7. September im Rahmen des Making Mayhem Events erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website.