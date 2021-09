Bereits seit 1967 baut AOC seine Erfolgsgeschichte aus. Der in Taiwan ansässige Hersteller von Computermonitoren hat sich somit nicht erst in den letzten Jahren als feste Größe im Gaming-Sektor etabliert. Der U28G2AE soll die GamingMonitor-Flotte um eine weitere tolle 4K-Alternative aus dem Hause AOC erweitern. Wie der Monitor abschneidet, erfahrt ihr in den folgenden Zeilen.

Verpackung und Inhalt

Der U28G2AE kommt in einem für 28" Monitore angemessenen Karton bei uns an. Im Innern der Kartonage ruht der Monitor in wenigen Einzelteilen, die wie von AOC gewohnt durch einen Styropor-Kokon geschützt sind. Zum Inhalt zählen der Monitor ansich, die beiden Fußteile, ein HDMI 2.0 Kabel sowie ein DisplayPort 1.2 Kabel und die obligatorischen Aufbau- und Bedienungsanleitungen. Die Aufbauanleitung wurde praktischerweise auch auf die Öffnung des Kartons aufgedruckt.

Der Aufbau geht beim AOC U28G2AE wie immer kinderleicht von statten: Standfuß, Rückenteil und Monitor werden miteinander verschraubt. Wer möchte, kann aber auch eine VESA-Wandhalterung (100 x 100 mm) heranziehen. Nutzer einer Wandhalterung kommen sogar in den Genuss weiterer Möglichkeiten: der mitgelieferte Standfuß ist nur neigbar, jedoch nicht höhenverstellbar oder seitlich drehbar! Ein Problem, dass durch die Wandhalterung umgangen wird. Als Anschlussmöglichkeiten bietet uns der U28G2AE zwei HDMI-Anschlüsse sowie einen DisplayPort. Der Monitor (inkl. Standfuß) bringt ein Gewicht von 6,13 kg auf die Waage. Zudem finden wir zwei jeweils mit 3W bestückte Lautsprecher auf der Rückseite.