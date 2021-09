Das lange Warten auf In Sound Mind hat endlich bald ein Ende. Um den Endspurt zu versüßen, veröffentlichten We Create Stuff und Modus Games einen Gameplay-Trailer zu dem Psycho-Horror Titel, der Einblicke in die ersten Rätsel gewährt.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

In Sound Mind wird am 28. September für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen. In diesem Psycho-Thriller schlüpfen Spieler in die Rolle des Therapeuten Desmond Wales, der in dem kleinen Städtchen Milton Haven praktiziert. Zu Beginn der Handlung wacht Desmond in einem alten Lagerhaus auf und findet schnell alte Audiotapes, die von den Sitzungen mit seinen ehemaligen Patienten stammen.

Mit diesen Tapes betreten wie die Psychen der Patienten und erleben ihre größten Sorgen und Ängste. Der Trailer zeigt euch zum Beispiel die Psyche eines Leuchtturmwärters, dessen größte Angst die Dunkelheit ist. Das daraus entstehende Monster in der Psyche des Patienten frisst sich buchstäblich durch den Boden und verfolgt Desmond auf jeden seiner Schritte. Doch wovor fürchtet sich die Dunkelheit am meisten? Natürlich vor dem Licht. Indem Desmond seine Taschenlampen und alle Lichtquellen nutzt, wird er das Monster aufhalten und zum Ende des Tapes gelangen können. Ähnlich wird auch mit den Psychen anderer Patienten von In Sound Mind verfahren: Besiegt ihre größte Angst und helft ihnen Frieden zu finden.

Am Ende könnt ihr sogar herausfinden, was die ganzen Patienten und euch miteinander verbindet. (Abgesehen von der Tatsache, dass es eure Patienten sind, natürlich).

Wer weitere Informationen möchte, kann auf der offiziellen Website von In Sound Mind vorbei schauen. Dort findet ihr ebenfalls die Demo-Version sowie die Möglichkeit zum Vorbestellen.