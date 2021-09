Wegen eines kleinen Wurmes befinden wir uns nun in der Postapokalypse. Es wird Zeit zurückzuschlagen! So präsentiert sich Back 4 Blood in seinem kürzlich veröffentlichten Kampagnen-Trailer. Wir lernen einige Protagonisten kennen und erfahren mehr über die Motivation zum Kampf gegen die Zombies.

Back 4 Blood ist ein First-Person-Shooter, der Spieler in eine postapokalyptische Welt voller Zombies entführt. Genauer gesagt handelt es sich um Infizierte, die nach und nach vom Teufelswurm befallen worden sind. Wie der Trailer zeigt, wollte die Regierung diesen Ausbruch zunächst vertuschen – was jedoch zu dem fatalen Ergebnis führte, in dem sich unsere selbsternannten Reiniger befinden. Die Menschheit befindet sich am Abgrund ihrer Existenz – und wer nicht zu feige zum Kämpfen ist, nimmt an diesem erbarmungslosen Krieg zwischen Mensch und Monster teil.

In Back 4 Blood könnt ihr entweder allein oder mit drei weiteren Freunden in die Welt der Zombie-Apokalypse eintauchen. Wählt zwischen acht Cleanern, stattet sie mit tödlichen Waffen aus und startet den allesentscheidenden Krieg gegen die Infizierten, die sich stets weiter entwickeln.

Ab dem 12. Oktober ist Back 4 Blood für PC, PlayStation und Xbox erhältlich. Vorbestellungen können hier getätigt werden. Wenn ihr mehr zum Gameplay erfahren möchtet, stellen wir euch in einem weiteren Beitrag die KI hinter dem Shooter vor.