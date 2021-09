Eigentlich war geplant, dass Star Wars Hunters noch in diesem Jahr für Nintendo Switch, Apple und Android erscheinen soll. Doch der neue Trailer von Lucasfilm Games zeigt, dass Star Wars Hunters erst im nächsten Jahr verfügbar sein wird. Immerhin bekommen wir im Trailer die ersten Figuren des Brawlers vorgestellt.

In Star Wars Hunters treten mutigen Krieger aus allen Winkeln der Galaxie in verschiedenen Arenen gegeneinander an. Zwei Teams von zwei bis zu vier Spielern treten in erbitterten Kämpfen gegeneinander an und stellen ihre Fähigkeiten unter Beweis. Seht euch den folgenden Trailer an und sammelt erste Eindrücke zu den verschiedenen Figuren:

Wenn ihr euch fragt, wer denn jetzt die ganzen gezeigten Figuren sind, folgt nun eine kleine Aufklärung:

Rieve: Eine gerissene Sith der Dunklen Seite der Macht



Aran Tal: Schneller & standhafter Mandalorianer



Grozz: Starker Wookie-Krieger



Javas: Kleine Kerlchen mit gewaltigem Waffenarsenal Zaina: Rebellenveteranin mit großem Ehrgefühl



J-3DI: Droide, der darauf programmiert ist, an die Macht in sich zu glauben.



Imara Vex: Ein gefährlicher Kopfgeldjäger



Slingshot: Benutzt sein Fahrzeug als tödliche Waffe



Sentinel: Sturmtruppler, der bereit ist sich fürs Imperium zu opfern

Weitere Informationen erhaltet ihr auf der offiziellen Website. Dort erhaltet ihr auch die Möglichkeit euch zu dem kostenlosen Brawler Star Wars Hunters vorab zu registrieren. Wenn ihr mehr zum Star Wars-Universum wissen möchtet, schaut doch mal in unserem Beitrag zu Lego Star Wars rein.