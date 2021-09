Ubisoft hat ein neues Video zu Rainbow Six Extraction veröffentlicht. In diesem neuen Clip wird der erste Operator des kommenden Shooters vorgestellt: Doc. Als Heiler der Gruppe lässt er niemanden zurück und kümmert sich um die körperliche Gesundheit seiner Teammitglieder. Aber der Healer kann auch gut austeilen.

In den letzten Wochen begann Ubisoft damit die verschiedenen Operatoren vorzustellen, die in Rainbow Six Extraction eine Rolle spielen werden. Das neuste Video setzt den Healer Doc in den Fokus, der mit seiner Stim-Gun heilende Partonen auf seine Team-Mates abschießen kann. Außerdem kann er außer Gefecht gesetzte Teammitglieder wiederbeleben. Allerdings ist Doc nicht nur ein Mann der Heilung. Ausgerüstet mit der SG-CQB Schrotflinte kann er auch ordentlich austeilen.

Wie oben bereits erwähnt, wurden auch schon andere Operatoren von Rainbow Six Extraction in weiteren Trailern vorgestellt. Schaut sie euch hier an:

Auf der offiziellen Website könnt ihr euch einen Überblick über sämtliche Operatoren verschaffen. Dort könnt ihr den Shooter auch vorbestellen. Rainbow Six Extraction soll im Januar 2022 für PC, PlayStation, XBox und Stadia erscheinen. In einem weiteren Artikel erfahrt ihr mehr zum Gameplay.