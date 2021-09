Ab heute startet die bildgewaltige, spirituelle Reise von Kena: Bridge of Spirits. Zu dem Release dieses wunderschönen Action Adventure veröffentlichte Entwickler Ember Lab einen Launch Trailer.

Kena ist in die Fußstapfen ihres Vaters getreten und reist als spirituelle Führerin durch den Wald, um den heiligen Bergschrein zu finden. Auf dieser Reise findet sie ein verlassenes Dorf, dessen verstorbenen Bewohner sich nicht von dieser Welt lösen können. Nun liegt es an Kena diese verlorenen Geister durch diese Welt in die nächste zu führen. Was mit irregeführten Geistern passiert, die ihren Weg ins Jenseits nicht finden können, zeigt der Launch-Trailer:

Während Kena eine fantasievolle Welt erkundet und sich missgünstigen Geistern in den Weg stellt, wird sie von knuddeligen, kleinen Wesen begleitet. Die sogenannten Rots ernähren sich von totem Gewebe und sorgen so für das Gleichgewicht in der Welt. Außerdem helfen euch die Rots beim Erlangen unterschiedlicher Fähigkeiten. Deshalb solltet ihr jeden Rot aufnehmen, den ihr auf eurer spirituellen Reise findet.

Kena: Bridge of Spirits ist ab sofort für PlayStation und PC erhältlich. Seht euch in einem weiteren Beitrag die Konzeptkunst zu dem Action Adventure an.