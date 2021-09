Der atmosphärische 3D-Sidesroller A Juggler’s Tale ist ab heute für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC (Steam, Epic, GOG) erhältlich. Trefft auf die Marionette Abby und begleitet sie auf ihrer Suche nach Freiheit.

Hinter A Juggler’s Tale verbirgt sich eine zauberhafte Geschichte von Gefangenschaft, Freiheit und Selbsterkenntnis, die Entwickler kaleidoscube in eine märchenhafte Szenerie versetzt hat.

Spieler schlüpfen in die Rolle der Zirkusartistin Abby, die ein klägliches Dasein fristet. Tagsüber unterhält sie die Zuschauer, nachts wird sie in ihren Käfig gesperrt. Doch irgendwann beschließt Abby die Flucht und bricht aus ihrem Gefängnis aus.

Obwohl sie sich in Freiheit befindet, lauern auch in der „freien“ Welt eine Menge Gefahren. Denn das vom Krieg gebeutelte Mittelalter hat nicht nur Spuren in der Landschaft hinterlassen. Auch die Bevölkerung leidet unter den schrecklichen Umständen. Überall findet Abby nur Trostlosigkeit und Armut. Als wäre ihre Situation nicht schon schlimm genug, trifft Abby auf den Halsabschneider Tonda. Dieser hat es auf die Freiheitssuchende abgesehen und wird sie nun überall hin verfolgen. Über reißende Flüsse, gefährliche Banditenlager und verborgene Fallen – nirgends scheint Abby lange sicher.

Das Puppentheater von Jack

Abby auf ihrer Reise

Der Puppenspieler Jack kommentiert die abenteuerliche Geschichte von A Juggler’s Tale. Er hält Abbys Marionettenfäden fest in den Händen und trägt die Geschichte in Reimform vor. Dank seines erzählerischen Talents bleiben seine Zuschauer gebannt an seiner Seite und fragen sich: Was wird mit Abby geschehen? Wird sie jemals wirkliche Freiheit erlangen?

All diese Fragen könnt ihr bald selbst beantworten. Wenn ihr mehr vom Publisher erfahren möchtet, könnt ihr diesen Beitrag zum Mobile Game Interrogation: Deceived lesen. Wir wünschen euch viel Spaß bei diesem märchenhaften Adventure!