Es ist soweit, das Warten hat ein Ende! Sega gibt bekannt, dass am heutigen Tage die 20 Jahre Jubiläums Edition zu Super Monkey Ball – Super Monkey Ball Banana Mania – erscheint. Die Remaster Version der drei Klassiker Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 und Super Monkey Ball Deluxe entführen euch auch dieses mal in die Welt des Rollens, Kippens und Hüpfens. Passend zum Launch spendiert uns Sega noch einen Trailer dazu.

Mehr als 300 liebevoll nachgebildete Level und Labyrinthe, 12 lustige Minispiele und eine bezaubernde Charakter-Besetzung kehren in diesem originalgetreuen Remaster in die wundersamen Welten von Super Monkey Ball zurück. Rollt durch die üppigen Landschaften der Dschungelinsel, gönnt euch einen Wellness-Tag in der Bubbly-Waschmaschine oder navigiert durch die verschlungenen Labyrinthe der versteckten Weltraumkolonie von Dr. Bad-Boons.

Neben den klassischen Charakteren sind in SMB Banana Mania auch neue Helden aus legendären SEGA-Spielen und der Popkultur vertreten. Beat aus Jet Set Radio, Kiryu aus Yakuza sowie das dynamische Duo Sonic the Hedgehog und Miles „Tails“ Prower gibt es direkt zum Start als kostenlos freischaltbare Charaktere. Die liebenswerte Popkultur-Ikone Hello Kitty, Morgana aus Persona 5, Suezo aus Monster Rancher werden sich ebenfalls als neue DLC-Charaktere der Bande anschließen.

Super Monkey Ball Banana Mania ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One und PC via Steam erhältlich!