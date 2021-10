Viva la Libertad! Seit letzter Woche ist Far Cry 6 endlich für PC, PlayStation, Stadia und Xbox erhältlich. Seit dem Release am 7. Oktober hat der Hype um das chaotische Action Adventure neue Ausmaße angenommen. Allein die Kommentare unter dem kürzlich veröffentlichten Accolades Trailer zeigen wie begeistert die Fans von dem neusten Teil der Reihe sind.

Perfektion liegt scheinbar im absoluten Chaos. So scheint zumindest das Urteil vieler Kritiker und der erste Eindruck verschiedenster Fans zu Far Cry 6. Schlagt euch gemeinsam mit der Protagonistin Dani Rojas auf die Seite der Guerilla-Kämpfer der Libertad und erkundet in einem chaotischen sowie spannungsgeladenen Plot die Insel Yara.

Erlebt den tyrannischen Präsidenten Antón Castillo, der die Insel in sein persönliches Paradies verwandeln will. Über wie viele Leichen er dabei gehen muss, interessiert ihn nicht. Ob sein Sohn Diego in die Fußstapfen des Vaters treten wird und ob die Guerilla-Kämpfer den Machthaber stürzen kann, könnt ihr ab sofort selbst erfahren. Far Cry 6 ist ab sofort für Rund 60 Euro erhältlich. Wenn ihr mehr über den neusten Teil der Far Cry-Reihe erfahren möchtet, schau euch hier unsere Artikel zum Thema an.