Seit gestern ist das epische MMORPG Elyon für alle PC Gamer kostenlos erhältlich. Betretet die epische Welt von Bluehole und Kakao Games und erkämpft eurer Fraktion einen Platz im Paradies.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Der Rat der Vulpin und die Ontari Union verbindet eine tiefgehende Feindschaft. Diese beruht darauf, dass beide Fraktionen sie Tore nach Elyon, dem Paradies, an sich reißen wollen. Als Spieler schließt ihr euch einer der beiden Seiten an und erlebt epische Schlachten rund um die Tore zur anderen Welt. Gleichzeitig erlaubt euch die tiefgehende Charakteranpassung und der Aufbau von Fertigkeiten immer stärker zu werden, während ihr die feindlichen Gebiete in Schutt und Asche legt.

Entscheidet euch je nach eurem Gusto für eine von fünf Klassen und erobert gemeinsam mit eurer Fraktion die Tore zu Elyon. Mit dem heutigen Release startet die Launch Celebration auf Twitch, von der wir euch bereits in der letzten Woche berichtet haben. Wenn ihr an dem Stream teilnehmt, könnt ihr einige Preise absahnen. Außerdem plant Kakao Games einige Community-Events, zu denen in Kürze ein Zeitplan veröffentlicht wird. Wenn ihr dazu auf dem neusten Stand bleiben möchtet, solltet ihr auf der offiziellen Website vorbei schauen.