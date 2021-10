Der November steht kurz vor der Tür. Also kündigt Sony die neuen PlayStation Plus-Spiele für den kommenden Monat an. Außerdem stellt man die neue Farbe des PULSE 3D-Wireless-Headset vor. Diese passt sich an das galaktische Design der Controller an.

Alles neu macht der… November. Das bedeutet auch, dass sich PlayStation Plus-Mitglieder auf neue kostenlose Spiele freuen können. Dieses mal können sich alle Abonnenten auf die folgenden Spiele freuen: Knockout City (PS4|5), First Class Trouble (PS4|5) und Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4).

Um gleichzeitig den fünften Jahrestag von PlayStation VR zu feiern, gibt es für alle VR-Fans mit PlayStation Plus-Abo folgende Spiele: Until You Fall , The Walking Dead: Saints & Sinners und The Persistence . Diese können bis zum 3. Januar der Bibliothek hinzugefügt werden.

Die Midnight Black – Familie wird größer

Außerdem gibt Sony bekannt, dass das PULSE 3D-Wireless-Headset ab sofort in der Farbe Midnight Black erhältlich ist. Somit können Freunde des feinen Ästhetik-Sinns ihr Headset farblich auf ihren DualSense Controller abstimmen.

Weitere Infos zu dem PULSE 3D-Wireless-Headset erhaltet ihr auf der offiziellen Produktseite. Auch der PlayStation Blog bietet verschiedene Informationen dazu. Wenn ihr mehr über die neuen Designs der DualSense Wireless Controller erfahren möchtet, könnt ihr den folgenden Beitrag von uns konsultieren.