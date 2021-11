Noch vor Kurzem kündigte Marvelous Europe den fünften Teil der Reihe an. Jetzt gibt der Entwickler bekannt, dass Rune Factory 4 Special für PC, PlayStation und Xbox erscheinen wird. Nachdem der Titel bereits im letzten Jahr für die Nintendo Switch erschienen ist, ziehen nun die anderen Plattformen nach.

Anfang Dezember kann die Fan-Gemeinde der Rune Factory-Reihe endlich weiter wachsen. Denn Rune Factory 4 Special wird für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Ohne weitere Kosten werden Fans auch auf den DLC Another Episode zugreifen können. Diese große Ankündigung feiert Entwickler Marvelous Europe natürlich mit einem neuen Trailer.

Zu Beginn von Rune Factory 4 Special stürzt die männliche oder weibliche Hauptfigur aus einem Luftschiff und gelangt so in die Stadt Selphia. Durch ein Versehen wird der Neuankömmling zum lokalen Regenten ausgerufen und muss nun als Prinz oder Prinzessin über die Stadt herrschen. Je nach Spielstil kann der Regent die Stadt entweder mit eiserner Faust regieren und Befehle erteilen oder den Stadtbewohnern unter die Arme greifen und Gartenarbeit verrichten. Wenn’s aufregender sein darf, können Spieler düstere Dungeons aufsuchen. Ausgerüstet mit einem breiten Waffenarsenal können sich die Protagonisten gefährlichen Monstern in den Weg stellen. Doch zum Glück müsst ihr nicht allein dieser Bedrohung ins Auge blicken. Denn sowohl freundliche Monster als auch einige Stadtbewohner können mit euch gemeinsam in den Kampf ziehen.

Die sanfte Seite von Rune Factory 4 Special

Auch Romantik spielt in Rune Factory 4 Special eine große Rolle. Mit insgesamt 12 Heiratskandidaten könnt ihr die Gefühlswelt von Selphia ordentlich auf den Kopf stellen. Darüber hinaus wird die Geschichte der 12 potenziellen Liebhaber und des freundlichen Drachen Ventuswill im DLC genauer beleuchtet. In den bilderbuchartigen Geschichten des DLC kommen die Figuren selbst zu Wort und erzählen auf Japanisch oder Englisch selbst von ihren Abenteuern.

Das Adventure wird am 7. Dezember für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Um weitere Details zu erhalten könnt ihr auf der offiziellen Website vorbei schauen. Weitere Infos zu Rune Factory 5 erhaltet ihr in dem folgenden Beitrag.