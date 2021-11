Amazon Games hat weitere Details zu dem Update des beliebten MMORPG New World veröffentlicht. Into the Void bietet neben einer neuen Waffenklasse auch einen neuen Feindtypen, Quests sowie Quality of Life-Verbesserungen. Hinzu kommt die Einrichtung eines öffentlichen Testbereichs (Public Test Realm), den Spieler zum Testen neuer Features nutzen sollen.

Etwas Neues braut sich auf der Insel Aeterum zusammen. Nicht nur das Update Into the Void soll das Spielerlebnis von New World verbessern, auch der Public Test Realm soll zur Qualität des MMORPG beitragen. Auf den beiden Servern (USA & Europa) des PTR sollen Spieler vorab neue Features testen. Anschließend senden sie ihr Feedback durch das entsprechende Unterforum an die Entwickler, die wiederum ggf. auftretende Probleme beheben können. Natürlich kann auch das in-Game Feedback Feature genutzt werden. Der Testbereich wird ab dem heutigen Abend um 21 Uhr für alle Besitzer von New World in der Steam-Bibliothek verfügbar sein.

Darüber hinaus enthält das Into the Void Update eine Reihe neuer Features, die frischen Wind ins Gameplay bringen sollen. Freut euch auf:

Unheilsstulpen (Waffe)

Varangianische Jäger (Feinde)

Neue Quests & PvP-Missionen

Handelspostenupdate

Eine ausführliche Beschreibung der neuen Features könnt ihr euch in der offiziellen Mitteilung ansehen. Mehr zum Setting von New World erfahrt ihr in einem weiteren Beitrag von uns.