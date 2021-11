Bald beginnen die großen University-Esport-Turniere von Amazon und University Esports. In den Spielen League of Legends, Rocket League und Clash Royale werden Teams aus allen Universitäten gegeneinander antreten. Der Preispool, der von den Hauptsponsoren SteelSeries und Phillips Hue zur Verfügung gestellt wird, beträgt dieses Mal über 8.000 Euro!

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Games, Turniere und Preise

Die ersten Turniere für Rocket League beginnen am 24. November 2021 und enden mit dem großen Finale am 9. Februar 2022. Die Saison in League of Legends startet am 25. November 2021 und endet am 10. Februar 2022. Für Clash Royale beginnt die Turniersaison am 7. Januar 2022 und endet mit dem Finale am 11. Februar 2022.

Den Gewinner:innen winken garantierte Preise im Gesamtwert von 8.600€, Qualifikationen zu den European UEMasters2022 sowie viele weitere Sachpreise der Sponsoren wie beispielsweise SteelSeries und Philipps Hue. Dass so ein Event in dieser Größenordnung in Deutschland stattfinden kann, ist ein großer Gewinn für die wachsende Esport-Szene in der Bundesrepublik. Denn zwar gibt es auf internationaler Ebene einige Teams die in verschiedensten Disziplinen und Spielen regelmäßig um Millionen-Preisgelder mitspielen, doch insgesamt ist der E-Sport-Standort Deutschland, genauso wie der Videospielentwickler Standort, noch ausbaufähig. Umso erfreulicher ist da, dass Amazon so ein Event für angehende Esportler an den deutschen Universitäten ausrichtet.

Tolle Möglichkeiten für den Esport-Nachwuchs

Neben großartigen Geld- und Sachpreisen für neue Talente in der universitären E-Sport-Community in Deutschlands wird Amazon UNIVERSITY Esports Germany auch erstmals Workshops und weitere Veranstaltungen anbieten. Das Angebot, das Workshops, Public Viewings und andere Aktivitäten umfasst und sowohl digital als auch analog stattfinden wird, soll allen Studierenden und E-Sport-Interessierten entsprechenden Mehrwert bieten und langfristig in den studentischen Alltag Einzug finden. Weitere Informationen hierzu werden in Kürze bekannt gegeben.

Alle Neuigkeiten, Ankündigungen und Aktuelles stehen auf dem offiziellen Discordserver: https://discord.gg/RevgK82c7U sowie in der offiziellen Facebookgruppe: https://www.facebook.com/uniesportsde zur Verfügung.