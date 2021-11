ASUS hat eine Zusammenarbeit mit Krafton zu PUBG: New State angekündigt. Ab Mitte November wird es eine Reihe von ROG Phone 5s PUBG: NEW STATE Elite Showmatches geben, bei denen Gewinne im Wert von 50.000 Dollar ausgeschüttet werden. Der Hauptpreis umfasst ein komplettes Gaming Hardware Upgrade sowie ein ASUS ROG Phone 5s.

Die Kampagne umfasst eine Reihe von Online-Turnieren mit weltweit 100 Spielern. Zusammen mit insgesamt über 20 Top-Influencern aus der ganzen Welt können die Spieler an den Survival-Matches teilnehmen und ihre Gaming-Fähigkeiten gegen ihre lokalen Influencer beweisen. Diese Influencer übertragen die Matches zudem live auf ihren Social-Media-Kanälen, so dass Fans weltweit die Wettkämpfe verfolgen können. Spieler, die gerne teilnehmen möchten, können sich HIER bewerben.

Am 20. November um 18 Uhr findet das Qualifikationsturnier in Deutschland statt. Für Deutschland wird Gaming-Influencer Stanplay an den Showmatches teilnehmen. Eine Woche später, am 27. November, wird dann das große und alles entscheidende Finale ausgetragen. Für die Plätze eins bis drei stellt ASUS jeweils ein ROG Phone 5s zur Verfügung. Zudem können ROG-Fans in Deutschland einzigartige ROG-Ingame-Items, wie zum Beispiel Fallschirme und T-Shirts mit dem ROG-Logo, freischalten und damit ihre Spielecharaktere ausstatten.

Die wichtigsten Infos noch einmal zusammengefasst:

Zusammenarbeit zwischen ASUS und Spielehersteller KRAFTON im Rahmen von ROG Phone 5s x PUBG: NEW STATE Elite Showmatches