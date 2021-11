Jedes Kind der 1990er und 2000er kennt die NERF Blaster. Entweder hat man selbst einen besessen oder man hat einfach nur die super coolen Werbungen im Fernsehen bestaunt. Noch immer erfreuen sich die Blaster großer Popularität. Diese ist sogar so stark angewachsen, dass man bereits im dritten Jahr die NERF Dart Blaster Liga (NDBL) abgehalten hat. Vor wenigen Tagen ging dieser spannende Wettbewerb zu Ende und das Siegerteam konnte gekürt werden.

Vier Teams, vier Blaster, acht Becher, ein Ziel: Siegreich aus der NDBL 2021 hervorgehen. Nach einem Jahr Pause meldet sich NERF mit einer 3. Saison wieder zurück und stellt die diesjährigen Kontrahenten vor. Team Beaver Fang, Team Snake Bite, Team V und Team WASWIR Light standen sich in diesem Jahr an zwei Matchtagen gegenüber und bewiesen, wie kreativ der NERF Teamsport ausgetragen werden kann. Falls ihr euch nun fragt, wie dieser Sport eigentlich funktioniert, gibt’s jetzt ein Erklärvideo:

Wie die Videos zur NDBL zeigen, kann man wirklich ALLES in seiner Umgebung nutzen, um einen spaßigen und herausfordernden Parkour auf die Beine zu stellen. Eurer Kreativität sind absolut keine Grenzen gesetzt. An zwei Spieltagen konnten sich die Teams an zwei unterschiedlichen Szenerien richtig austoben. Doch am Ende konnte es mal wieder nur einen Sieger geben. Team Beaver Fang sicherte sich zum bereits dritten Mal den Meisterschaftstitel mit Pokal und ließ die anderen in Teams nur in einem knappen Entscheid hinter sich zurück.

Die finale Tabelle nach beiden Spieltagen Quelle: YouTube

Wenn ihr euch für die aktuelle und die vergangenen Saisons interessiert, könnt ihr auf dem offiziellen YouTube-Kanal von NERF Teamsport vorbei schauen. Auch die offizielle Website bietet verschiedene Infos dazu. So erfahrt ihr zum Beispiel auch, wie ihr euer Zuhause zu einem NERF-Parkour umfunktionieren könnt. Wer bei der letzten Saison im Jahr 2019 dabei war, verraten wir euch in einem weiteren Beitrag.