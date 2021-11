Fans des Mobile-Spiels Pokémon GO! können sich in der kommenden Woche auf ein besonderes Event freuen. Der Grammy-prämierte Singer Songwriter Ed Sheeran tritt in der virtuellen Welt der Pokémon auf und gibt euch eine exklusive Vorstellung. Damit einhergehend erwarten euch besondere in-Game Specials.

Vom Montag, den 22. November um 20 Uhr bis Dienstag, den 30. November um 22 Uhr gibt euch der Superstar Ed Sheeran eine besondere Performance. In seiner Playlist sind sowohl Songs aus dem neuen Album als auch altbekannte Klassiker vertreten.

Dieser besondere Auftritt schreit natürlich nach besonderen in-Game-Events. So wird zum Beispiel in jeder Nacht des oben genannten Eventzeitraums „Overpass Graffiti“ von Ed Sheeran gespielt. Weil der Mega-Star die Pokémon vom Typ Wasser in sein Herz geschlossen hat, stehen diese natürlich im Zentrum der kommenden Woche. So kommen folgende Pokémon öfter in der Wildnis vor: Kanimani, Hydropi, Plinfa und Ottaro. Außerdem könnt ihr einem Schiggy mit Sonnenbrille und einem Froxy begegnen. Mit einer extra Portion Glück läuft euch sogar ein Schillerndes über den Weg.

Während dieses Eventzeitraums könnt ihr euch ein schickes Sweatshirt mit dem folgenden Einlösecode zulegen: VVM87WGMMUZHTB8X

Ebenfalls erhältlich sind die Event-Sticker mit verschiedenen Wasser-Pokémon. Diese erhaltet ihr, wenn ihr PokéStops dreht oder Geschenke öffnet. Auch im Shop könnt ihr diese knuffigen Sticker entdecken. Weitere Infos zu Pokémon GO! haben wir hier für euch.