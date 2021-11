Eine neue Woche heißt wie immer neue Gratis-Spiele im Epic Games Store. Wir verraten euch, was ihr nächste Woche abstauben könnt. Mit dabei diesmal ein Jagdsimulator und eine Arcade-Spielesammlung.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Das gibts nächste Woche im Epic Games Store

The Hunter: Call of the Wild

Das große Highlight nächste Woche ist das Open-World-Spiel The Hunter: Call of the Wild. Darin übernehmen wir die Rolle eines Jägers, mit der Aufgabe, sich auf die Pirsch zu begeben. Durch Planung, taktischen und vorsichtiges Vorgehen und die richtige Ausrüstung gilt es Jagd auf wilde Beute zu machen. Für pazifistische Naturliebhaber ist das Spiel definitiv nichts, verspricht es doch ein sehr realistisches Jagd-Erlebnis mit frei gestaltbarem Charakter und seinen Waffen. Sogar an einen Multiplayer Modus für The Hunter: Call of the Wild haben die schwedischen Entwickler von Expansive Worlds gedacht.

Antstream Arcade

Das zweite Gratis-Spiel ist mehr als Addon oder Goodie zu verstehen. Dafür müsst ihr nämlich erstmal (ebenfalls gratis) das Hauptspiel, die Spielesammlung Antstream Arcade herunterladen. Dieses besteht aus 1000 alten Klassikern des Retro-Gamings. Mit dem Addon vom Epic Games Store bekommt ihr 1090 Gems, die als Ingame-Währung in Antstream Arcade fungieren. Damit könnt ihr dann Spiele, Herausforderungen und zeitlich begrenzte Turniere freischalten. Enthalten sind zahlreiche Klassiker wie 2D Beat ’em ups wie, Mortal Kombat Klassic, Arcades á la Pac Man und Earthworm Jim und vieles mehr.

Falls ihr doch eher zu den Konsolenspielern gehört. Im Playstation Store gibts es momentan eine Menge Black Friday Rabatte auf PS4 und PS5 Spiele.