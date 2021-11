Anfang Dezember finden The Game Awards 2021 endlich statt. Moderator Geoff Keighley twittert darüber was das Zeug hält und hält die Fans über die aktuellen Geschehnisse auf dem Laufenden. In zwei Videos spricht Keighley über die Erwartungen zu der kommenden Veranstaltung. Außerdem spricht der Moderator auf Spotify über die Nominierten.

2014 hat Geoff Keighley The Game Awards ins Leben gerufen. Seitdem können sich Fans jedes Jahr auf eine spektakuläre Show freuen, die immer mit brandaktuellen Highlights gespickt ist. Auch für The Game Awards 2021 hat der Creator wieder Großes vor. In einem Video von Freitag erklärt Keighley, dass man sich auch in diesem Jahr wieder auf große Überraschungen und Weltpremieren freuen dürfe. Dabei wird er nicht müde zu betonen, dass das diesjährige Lineup in diesem Jahr absolut großartig sei. In Zentrum diesen Jahres stünden vor allem die Next-Gen-Spiele, die durch ihre revolutionären Leistungen das Gameplay verändert haben.

.@geoffkeighley talks about the surprises that are in store for #TheGameAwards this year! What are your predictions? pic.twitter.com/np8yMTOb0v — The Game Awards (@thegameawards) November 26, 2021

Zu Beginn der letzten Woche hatte Keighley sich bereits zum Programm der Game Awards diesen Jahres ausgesprochen. Nachdem man im letzten Jahr eine virtuelle Show abhalten musste, sei er nun froh wieder im Microsoft Theater in Los Angeles zu sein. Natürlich sei das geladene Publikum reduziert, um die geltenden Sicherheitsbedenken einhalten zu können.

Details zu den Nominierten

Wenn ihr weitere Informationen zu den Nominierten erhalten möchtet, solltet ihr auf Spotify vorbei schauen. Dort hat Geoff Keighley einen begleitenden Podcast zu The Games Awards 2021 eingerichtet. In der ersten Folge spricht er knapp eine Stunde über die Nominierten und gewährte tiefe Einblicke in die jeweiligen Spiele. Wenn ihr auch über eure Lieblingsspiele des Jahres abstimmen möchtet, könnt ihr das auf der offiziellen Website tun.

The Game Awards 2021 werden am 10. Dezember um 0:30 Uhr morgens europäischer Zeit ausgestrahlt. Schaut über YouTube oder Twitch zu und erlebt das gesamte Geschehen live mit Millionen anderen Gaming-Fans weltweit.