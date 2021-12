Auch in diesem Jahr haben wir von Gamers.de euch wieder ein dickes Paket voller Geschenke geschnürt. In einem Wert von über 7.000 Euro bietet das Gamers.de Adventsgewinnspiel hochwertige Preise, die sämtliche Gamer-Herzen höher schlagen lassen. Am Sonntag neigt sich unsere dritte Runde dem Ende zu. Wenn ihr euch dafür noch nicht angemeldet habt, solltet ihr das jetzt tun!

Die dritte Runde des Gamers.de Adventsgewinnspiels legt nochmal eine ordentliche Schippe drauf! Unter unseren tollen Preisen befindet sich zum Beispiel die Nintendo Switch Lite, die vor allem unterwegs großen Spielspaß garantiert. Zusammen mit Mario Party Superstars und Metroid Dread habt ihr eine erstklassige Spielauswahl direkt zu Hand.

Das ASUS ROG Phone 3 bietet alles, was ein Mobile-Gamer braucht. Neben seinem leistungsstarken Akku verspricht das Phone rasante Reaktionszeiten. Außerdem überzeugt es mit seinem stylischen Design.

Wer im Spiel den Überblick behalten möchte, kommt mit dem LC-M34-UWQHD-144-C-V2 Gaming-Monitor von LC Power auf seine Kosten. Die Ultra WQHD-Auflösung sorgt für gestochen scharfe Bilder, die euch durch die Monitorkrümmung ein sehr intensives Immersionsgefühl verleihen.

Außerdem verlosen wir einen Aufenthalt im Europa-Park für zwei Personen. Dieser enthält ebenfalls zwei Tickets für den Yullbe PRO VR-Room. Lasst euch abseits der Fahrgeschäfte auf ein virtuelles Abenteuer ein, das dank modernster Technologie zu einem besonderen Erlebnis wird. Alle Preise könnt ihr euch hier nochmal ansehen.

Die Anmeldung zum Gamers.de Adventsgewinnspiel

Habt ihr euch noch nicht zum Gamers.de Adventsgewinnspiel angemeldet? Dann wird es jetzt höchste Zeit! Am Sonntag neigt sich unsere dritte Runde dem Ende zu, also meldet euch jetzt in der entsprechenden Anmeldemaske an. Wenn ihr uns zusätzlich unterstützen möchtet, könnt ihr unser Gewinnspiel auf den Sozialen Medien teilen. Im Januar teilen wir euch mit, ob ihr zu den glücklichen Gewinnern gehört.

Wir drücken euch allen die Daumen!