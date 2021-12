Es bleibt galaktisch bunt bei Sony! Am heutigen Nachmittag enthüllte Sony gleich drei neue Farben für die DualSense Wireless-Controller sowie fünf neue Cover für die PlayStation 5. Wann die jeweiligen Farben für Controller und Konsole erhältlich sind, verraten wir euch im Beitrag.

Bereits seit Mitte des Sommers sind die DualSense Wireless-Controller in den beiden Farben Midnight Black und Cosmic Red erhältlich (wir berichteten). Jetzt möchte Sony dieses galaktische Empfinden vervollständigen und stellt drei neue Farbvariationen für den Controller der PlayStation 5 vor. Ab Januar 2022 (im hauseigenen Store) ist er ebenfalls in Nova Pink, Starlight Blue und Galactic Purple erhältlich. Ein Produktvideo lädt euch allerdings bereits jetzt schon zu einer Reise in die Sterne ein.

Auch die PlayStation 5 erhält neue Cover, mit denen ihr das Aussehen der Konsole auf das der Controller anpassen könnt. Laut Sony lässt sich das originale weiße Cover leicht entfernen und durch die neuen Cover in den Farben Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue und Galactic Purple ersetzen. Sowohl die Laufwerk- als auch die Digital-Edition sollen sich so aufhübschen lassen. Während Cosmic Red und Midnight Black ebenfalls im Januar 2022 (im hauseigenen Store) erhältlich sein werden, ist für die anderen drei Farben ein Release in der ersten Jahreshälfte geplant. Weitere Informationen zu den Konsolenabdeckungen erhaltet ihr auf der entsprechenden Informationsseite.

Achtung beim Verkaufsstart!

Zu guter Letzt gibt Sony bekannt, dass Kunden von direct.playstation.com einen zeitlichen Vorteil beim Kauf der neuen Farbvariationen besitzen. Zum Beispiel wird der DualSense Wireless-Controller in Galactic Purple bereits ab dem 14. Januar im Shop erhältlich. Erst ab dem 11. Februar wird die Farbvariation bei teilnehmenden Händlern erhältlich sein. Ähnlich verhält es sich mit den Covern für die PlayStation 5. Diese werden ab dem 21. Januar im hauseigenen Shop angeboten und erst ab dem 18. Februar bei anderen teilnehmenden Händlern.