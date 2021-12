Am heutigen Morgen richtete sich der Final Fantasy XVI Producer Naoki Yoshida an seine Fan-Gemeinde. In einem Twitter-Post teilte er mit, dass sich die Arbeiten an dem kommenden Action Adventure verzögerten. Daher werde man in diesem Jahr keine neuen Informationen mehr zu dem Titel preisgeben können.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Eigentlich hätte es noch in diesem Jahr neues Informationsmaterial zu Final Fantasy XVI geben sollen. Doch die noch immer andauernde Corona-Pandemie erschwere die Entwicklungsarbeiten. Als Folge dessen sehe man sich im Zeitplan um ein halbes Jahr zurückgeworfen – so Yoshida.

Immerhin stellte Yoshida neue Informationen zum Frühjahr 2022 in Aussicht. Da man an einem Spiel für die PlayStation 5 arbeite, wolle man den Titel zunächst richtig aufpolieren, bevor man Updates dazu veröffentlicht. Im Herbst letzten Jahres hatte man das Setting vorgestellt. Seitdem warten Fans auf neuen Input zu dem kommenden Adventure.

Final Fantasy XVI

Angesiedelt in der Welt von Valisthea, erzählt Final Fantasy XVI die Geschichte von dem Protagonisten Clive Rosfield, seinem kleinen Bruder Joshua und deren Kindheitsfreundin Jill Warrick. Während Clive und Joshua als Söhne des Erzherzogs von Rosaria, wohingegen Jill von den Nördlichen Territorien stammt. Dieses Gebiet hat dem Erzherzogtum Treue geschworen, wodurch sich die beiden Reiche im Frieden befinden. Neben diesen Regionen gibt es noch das Heilige Reich von Sanbreque, das Königreich Waloed, die Dhalmekische Republik und dem Eisernen Königreich. Die Reiche befinden sich nach einem Krieg um die sogenannten Mutterkristalle in einem angespannten Frieden. Doch die Situation spitzt sich gefährlich zu, als die Krankheit Blight ausbricht. Weitere Details dazu gibt es im PlayStation Blog.

Wenn ihr euch den ersten Trailer zu Final Fantasy XVI ansehen möchtet, werdet ihr hier fündig. Mehr findet ihr ebenfalls auf der offiziellen Website.