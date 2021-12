In diesem Jahr feiert die Kultreihe Pokémon ihr 25-jähriges Jubiläum. Zu diesem besonderen Anlass hat Nintendo im September einen kleinen Anime veröffentlicht. In acht kurzen, in sich abgeschlossenen Folgen thematisiert Pokémon: Entwicklungen die verschiedenen Genrationen und deren Regionen.

Nachdem Nintendo im Verlauf des Jahres die verschiedenen Pokémon-Regionen vorgestellt hatte, folgte im September eine besondere Serie dazu. In Pokémon: Entwicklungen erlebt ihr kurze Ausschnitte aus den unterschiedlichen Gebieten, deren besondere Pokémon und ihre Trainer. Die letzte Episode namens Die Entdeckung erschien kurz vor den Feiertagen. Erlebt die Protagonistin Grün in der Kanto-Region und wie sie gemeinsam mit ihrem Pokémon-Partner Turtok auf der Suche nach einem starken Pokémon ist.

In der finalen Episode von Pokémon: Entwicklungen gibt es wieder verschiedene Eastereggs zu entdecken. Unter anderem auch die Nuggetbrücke, die sich auf der Route 24 in der Kanto-Region befindet. Zusammengefasst geht es in der neuen Episode wieder um Ehrgeiz, Begeisterungsfähigkeit und vor allem um Freundschaft. So fasst die Episode nicht nur den Geist des Pokémon-Franchise zusammen, sondern stimmt uns auch optimistisch für das kommende Jahr. Schaut euch hier den Überblick auf der offiziellen Website an.

Einen Überblick zum Pokémon-Jubiläumsjahr findet ihr hier.