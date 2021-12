10 Jahre hat der Meilenstein der Videospielgeschichte Skyrim schon auf dem Drachenbuckel und macht immer noch von sich reden. Nun erscheint zum Evergreen der Fantasy-Rollenspiele eine eigene „Fan-Doku“ vom ehemaligen Entwickler Jonah Lobe. Dieser arbeitete lange Zeit als Character Artist an Skyrim mit und beschenkt uns nun mit einer knapp einstündigen Doku zum 2011 erschienen Spiel. In „A Skyrim Documentary: You’re Finally Awake: Nine Developers Recount the Making of Skyrim“, wie die Doku offiziell heißt, geben mit Lobe zusammen, acht ehemalige Skyrim Entwickler*innen unglaubliche neue Einblicke.

Zahlreiche neue Skyrim Hintergrundinfos

Trotz aller Corona-Mühen ist es Lobe gelungen, mit acht ehemaligen Kolleg*innen über die Entwicklung, Veröffentlichung und den Kultstatus von Skyrim zu sprechen. Zwar sind sie alle nicht mehr beim Entwickler Bethesda tätig, doch haben wir dank ihnen nun zahlreiche wertvolle und interessante neue Erkenntnisse zu unserem Lieblings-Rollenspiel Skyrim.

Folgende ehemalige Entwickler*innen interviewte Lobe: Joel Burgess (Level-Designer), Lianne Cruz (Animatorin), Salinee Goldenberg (Video-Editorin), Dennis Mejillones (Character-Artist), Nate Purkeypile (World-Artist), Rashad Redic (World-Artist), Jean Simonet (Programmierer) und Mark Teare (FX-Artist).

Zusammen geben sie in der 50 Minuten langen YouTube Doku neue Einblicke in die Entstehung des Spiels. Eine Prise Nostalgie durch zahlreiche Erinnerungen und Anekdoten kommt natürlich auch nicht zu kurz. Ebenfalls großes Thema der Doku, das dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum mit einer besonderen AnniversaryEdition feierte, ist der gewaltige kulturelle Einfluss auf die gesamte Videospielindustrie und Community.

Auch nach einem Jahrzehnt liefert Skyrim, das nicht aufhört, auf allen möglichen Plattformen immer wieder zu erscheinen, tolle neue Geschichten. Die großartige YouTube Doku liefert dazu nun viele neue Erkenntnisse und Geschichten, die wir so noch nicht kannte. Für jeden, der ebenfalls eine dreistellige Stundenanzahl in Himmelsrand verbracht hat, ist die Doku ein absolutes Muss!