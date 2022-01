Bethesda stellte am heutigen Abend das neue, ganzjährige Abenteuer von The Elder Scrolls Online vor. Der neue Erzählstrang Vermächtnis der Bretonen lässt euch das fast unbekannte Systren-Archipel bereisen.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Erlebt das feudale europäische Mittelalter in all seiner Pracht und Intrigen, wenn ihr ab März in Vermächtnis der Bretonen das Systren-Archipel erkundet. Taucht ein in eine Welt, anderen unteren Ende der Hackordnung die Bauern ums Überleben kämpfen. Am oberen Ende amüsieren sich die Herrscher, schmieden ein Netz aus Allianzen und Betrügereien, während sie versuchen einander zu übertrumpfen. Gleichzeitig versuchen sie Friedensgespräche miteinander zu führen, um einen drohenden Krieg zu vermeiden. Doch ein in den Schatten agierender Gegner möchte diese Gespräche um jeden Preis verhindern.

Inhalte von Vermächtnis der Bretonen

Erlebt die uralte Heimat der Bretonen in 30 Stunden voller neuer Inhalte, während ihr die beiden Eilande Hochinsel und Amenos erkundet. Erstere bietet das schicke Leben der Schönen und Reichen. Doch Amenos dient als Gefängnisinsel, auf der es weder Gesetz noch Ordnung gibt.

Wenn ihr euch mit nicht ganz so ernsthaften Themen befassen möchtet, könnt ihr das neue Sammelkartenspiel Ruhmesgeschichten ausprobieren. Außerdem erwartet euch mit Grauenssegelriff eine neue Prüfung für 12 Spieler. Wer neue Gefährten an seiner Seite möchte, kann sich auf Funke und Isobel freuen.

Zu guter Letzt sorgen Vulkanschlote als neue Weltereignisse für eine zusätzliche Portion Spannung, während neue Dungeons den unterirdischen Nervenkitzel bescheren. Schaut euch alles Infos nochmal in dem Livestream zu The Elder Scrolls Online an.

Vermächtnis der Bretonen wird als ganzjähriges Ereignis über mehrere Episoden hinweg weitererzählt. Der erste DLC Ascending Tide wird am 14. März für PC/Mac sowie Stadia erscheinen. Am 29. März beginnt das Abenteuer ebenfalls auf Xbox und PlayStation. Den Höhepunkt des Ereignisses bietet das im Sommer erscheinende Kapitel High Isle. Es erscheint am 6. Juni für PC/Mac und Stadia. Xbox- und PlayStation-Gamer können ab dem 21. Juni das neue Kapitel erkunden.

Wer The Elder Scrolls Online: High Isle jetzt vorbestellt, kann von einer Reihe Belohnungen profitieren. Welche damit genau gemeint sind, könnt ihr euch auf der offiziellen Website ansehen. Mehr zum Thema haben wir unserer Übersicht für euch.