Das neue Jahr hält den ersten DLC für Pathfinder: Wrath of the Righteous bereit. Entwickler Owlcat Games hat bekannt gegeben, dass die erste Story-Erweiterung Mitte Februar für den PC erscheinen wird. Konsolen-Spieler müssen leider noch eine Weile warten.

Am 15. Februar erscheint der erste kostenpflichtige DLC für Pathfinder: Wrath of the Righteous. Dieser nennt sich Inevitable Excess und schickt die mutigen Helden auf eine schier unglaubliche Reise. Spieler werden den Planeten Golarion verlassen, um das Raum-Zeit-Kontinuum vor seinem drohenden Kollaps zu bewahren. Allerdings können vorerst nur PC-Spieler auf diese neue Story-Erweiterung zugreifen. Owlcat Games plant den Release der Konsolen-Version leider erst für den Herbst diesen Jahres.

Wer Pathfinder: Wrath of the Righteous noch nicht gespielt hat, kann jetzt über eine Anschaffung nachdenken. Denn bei Steam, GOG und im Epic Games Store gibt einen Lunar Year Sale auf den Titel, der euch 20% Rabatt verschafft.

Darüber hinaus ist seit gestern ein kostenloser DLC online, mit dem ihr einen Drachen als Haustier erhalten könnt. Die für ihre Weisheit bekannten Herrscherdrachen stammen aus der mythischen Welt Tian Xia und verlassen diese nur selten. Daher ist es sehr überraschend, dass sich einer in eurer persönlichen Truhe befindet. Euer neuer Begleiter hilft euch dabei Wissens- und Legendenkunde-Würfe zu meistern.

Mehr zu Pathfinder: Wrath of the Righteous gibt es in unserer Themenübersicht.

Tian Xia abseits von Pathfinder

Tian Xia (天下)ist ein altes, chinesischen Konzept, das so viel wie „alles unter dem Himmel“ bedeutet. Mit diesem Begriff beschrieben die Alten Chinesen ihre Wahrnehmung der Welt. Zur Kaiserzeit verdeutlichte diese Bezeichnung außerdem den Herrschaftsanspruch des Kaisers. Dieser Verstand sich selbst als „Sohn des Himmels“ (天子, Tian zi).