Es gibt keinen schlechten Kampf, es gibt nur schlechte Ausrüstung. Der neue Trailer zu Destiny 2: Die Hexenkönigin stellt das neue Equipment vor, womit sich Hüter für die kommende Erweiterung ausrüsten können.

Bisher haben wir das Setting und dessen Handlung ergründet. Nun ist es an der Zeit über Waffen und Ausrüstung zu sprechen. Der neue Trailer zu Destiny 2: Die Hexenkönigin stellt euch die neuen Exotischen Waffen vor, mit denen ihr in den Kampf gegen die Hexenkönigin ziehen könnt. Im Fokus dieses Trailers steht außerdem der neue Waffen-Archetyp: Die Glefe. Jede Klasse wird mit dieser Nahkampf-Waffe ausgestattet, die unter anderem Projektile aus mittlerer Distanz abfeuern kann.

Außerdem rückt der Trailer das neue Crafting-System in den Fokus. Dank dieses neuen Features könnt ihr Waffen selbst schmieden und individualisieren.

In Destiny 2: Die Hexenkönigin trefft ihr auf die finstere Savathûn, die lange im Verborgenen die Strippen gezogen hat. Nun erhält die Hexenkönigin ihren eigenen Plot und entführt euch in ihre trügerische Welt. Den Thronsaal der Schwertbrecherin stellen wir euch in einem weiteren Beitrag vor.

Die neue Erweiterung für Destiny 2 erscheint am 22. Februar für alle verfügbaren Plattformen. Währenddessen sprechen in einer weiteren Meldung darüber, wie Sony den Entwickler Bungie übernehmen wird.