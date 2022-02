Please enable JavaScript



Zwar konnten einige Gamer bereits vor dem offiziellen Release loslegen, doch nun darf man es endlich offiziell verkünden. Dying Light 2: Stay Human ist ab heute für PC, PlayStation und Xbox erhältlich. Diesen Release feiert Entwickler Techland mit einem Accolades Trailer.

Lange haben Fans auf den heutigen Tag gewartet, jetzt ist er endlich da. Dying Light 2: Stay Human ist nun offiziell verfügbar. Seit einigen Stunden ist auch der Day One Patch live, sodass Spieler den Titel so erleben können, wie es die Entwickler vorgesehen haben. Ein erstes Stimmungsbild liefert der Accolades-Trailer, den Techland am späten Abend veröffentlicht hat. Die dramatische Szenerie des Videos macht schonmal Lust auf mehr.



Auch die Rezensionen auf Steam zeichnen ein größtenteils positives Bild von Dying Light 2. Allerdings gibt es zwei Kritikpunkte, die in den Bewertungen immer wieder auftauchen. Der erste fußt vor allem auf den zensierten deutschen Versionen. Viele beschweren sich, dass sie trotz ihrer Volljährigkeit bevormundet werden würden.

Der zweite Kritikpunkt richtet sich an das scheinbar recht vereinfachte Gameplay. Zum einen werden nur drei Maustasten erkannt, sodass vielseitig ausgelegte Mäuse praktisch nutzlos sind. Im Jahr 2022 könnte man in dieser Hinsicht mehr erwarten, kritisieren viele. Zum anderen gibt es keine freie Maustastenbelegung und die originalen Belegungen scheinen vielen unpraktisch eingestellt zu sein.

Darüber hinaus kommuniziert Techland bei Supportanfragen auf Twitter sehr transparent und offen mit der Community. Vor sechs Stunden gab es beispielsweise einige Meldungen zu Koop-Verbindungsproblemen. Die Entwickler erklärten, was genau das Problem sei und versicherten, dass sie sich damit so schnell wie möglich auseinander setzen würden.

Wenn ihr mehr zu Dying Light 2: Stay Human erfahren möchtet, dann schaut doch in unserer großen Themenübersicht vorbei. Wer sich das Survival-Game zulegen will, erhält weitere Infos auf der offiziellen Website.