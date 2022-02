Please enable JavaScript



Heute in einer Woche erscheint Horizon Forbidden West endlich! Um den finalen Countdown einzuläuten veröffentlichte PlayStation den Cinematic Trailer, der uns auf die große Reise des Action Adventures einstimmt.

Seid ihr bereit, euch den Gefahren des Verbotenen Westens zu stellen? Der am heutigen Nachmittag veröffentlichte Cinematic Trailer zu Horizon Forbidden West löst auf jeden Fall das Fernweh in uns aus. Darin erleben wir eine zuversichtliche Aloy, die mit tiefem Glauben an sich selbst zu ihrem neuen Abenteuer aufbricht.

Das Ende des Cinematic Trailers lässt vermuten, dass Aloy in Horizon Forbidden West auf flugfähige Maschinen als Mount verwenden kann. Dies wäre gewaltige Revolutionierung der in-Game-Reisemöglichkeiten. Denn im vorherigen Teil konnte man nur auf dem Land lebende Maschinen überbrücken und als Reittiere verwenden. Diese neue Fortbewegungsweise würde eine Menge Zeit einsparen und die Ressourcen schonen, die man zur Herstellung der Schnellreisepakete verwenden musste.

Guerilla im neusten PlayStation Blogeintrag mitteilt, ist Horizon Zero Dawn bisher über 20 Millionen Mal heruntergeladen worden. Dabei hat die Community bisher über 1 Milliarde Spielstunden in das Action Adventure investiert. Am 18. Februar geht diese spektakuläre Reise mit Horizon Forbidden West weiter. Alle wichtigen Infos dazu erhaltet ihr in unserer großen Themenübersicht. Wer seine Fan-Liebe zum Ausdruck bringen will, sollte sich die neu vorgestellten Merch-Produkte ansehen.