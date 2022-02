Die Dragon Age Reihe von BioWare gehört zu den Meilensteinen des Rollenspiel-Genres. Leider warten Fans schon seit Jahren auf einen neuen Teil. Nun gab es erste Hinweise darauf, dass ein Dragon Age 4 schon in den nächsten 18 Monaten erscheinen könnte.

Insider-Infos schränken den Releasezeitraum von Dragon Age 4 ein

Laut dem Branchen-Kenner und Journalisten Jeff Grubb befindet sich die Entwicklung von Dragon Age 4 in einem guten Zustand. Ein Release Ende dieses Jahres oder aber wahrscheinlicher Anfang bis Mitte 2023 hält er für wahrscheinlich. In der neusten Folge seines Podcasts GrubbSnax geht Grubb genauer auf den aktuellen Zustand des Action-RPGs und seine Entwicklung ein. Demnach soll es die Spieler im vierten Serienteil in das Reich Tevinter treiben. Erste Konzeptbilder gabs es dazu schon, die diese neue Spielwelt anteasern. Insgesamt soll sich Dragen Age 4 „im guten Zustand befinden“.

BioWare

Mehr außer den sich verdichtenden Infos zum möglichen Release wissen wir allerdings nicht. Nur, dass nach Abstechern in das Multiplayer-Genre mit Anthem, BioWares neuster Titel, mit Dragon Age 4 wieder ein reines Fantasy-Singleplayer-Spiel werden soll. Obwohl die Entwicklung am vierten Teil der Dragon Age Reihe bereits 2017 bestätigt wurde, gab es immer wieder Probleme bei der Produktion. So z.B. als Creative Director Matt Goldman das Projekt verließ.

Der letzte Teil, Dragon Age Inquisition ist inzwischen 8 Jahre alt. Eine Wiederbelebung der Marke ist da längst überfällig

Nun gibt es zumindest ein weiteres Lebenszeichen vom Genreriesen Dragon Age. Gleichzeitig stellt es für Bioware einen Versuch dar, ihren ehemals hervorragenden Entwickler-Ruf in der Videospielindustrie, bei Spielern und Kritikern, wiederherzustellen und wieder an die goldenen Zeiten mit Dragon Age 1 und Mass Effect anzuknüpfen.