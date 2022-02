Please enable JavaScript



In zwei Monaten erwacht eines der beliebtesten Franchises ein zu neuem Leben. Warner Bros. Games erlaubt nun einen Blick hinter die Kulissen zu LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga. Erfahrt in dem neuen Video mehr zum Entwicklungsprozess und den verfolgten Ambitionen der Entwickler.

Altvertrautes mit frischen Elementen versehen – das ist die Philosophie mit der das Entwicklerteam von TT Games an LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga gearbeitet hat. In dieser Neuauflage des Skywalker-Epos treffen Fans der originalen Spiele auf vertrauten LEGO-Humor und Spielprinzipe. Zum Beispiel ist es möglich den Murmel-Modus einzustellen. Ist dieser Modus aktiviert, kommunizieren die Figuren wie in nur noch durch nuschelnde Geräusche sowie Mimik und Gestik miteinander. Fans der originalen Spiele können sich so auf eine gehörige Portion Nostalgie bereit machen.

Obi-Wan gegen Darth Maul Wicket mit einem AT-ST auf Endor Rey gegen Kylo-Ren Quelle: Warner Bros Games

Im Gameplay hat man sich an viel Neues gewagt. Jetzt können Spieler nicht nur auf verschiedene neue Weisen mit ihrer Umwelt interagieren. Sie werden auch das Gefühl haben, direkt dabei zu sein. Dafür ist die neue Third-Person-Kamera verantwortlich, die euch Teil des quirligen Getümmels werden lässt.

Auch im Weltenbau hat sich einiges getan. Sämtliche Figuren und Raumschiffe sind aus virtuellen LEGO-Klötzen zusammengesetzt worden – selbst jene, die es gar nicht zu kaufen gibt. Dafür orientierten sich die Designer am Filmmaterial und an bereits vorhandenen LEGO-Steinen. Eine originalgetreue Umsetzung war ihnen dabei besonders wichtig.

Dieses Vorgehen ist je nach Modell zu einer echten Mammutaufgabe geworden. Einer der Entwickler erklärt zum Beispiel, dass man Millionen an Steinen bräuchte, um ein Kapselschiff nachzubauen.

Werdet Teil dieser epischen Reise durch die Galaxie, wenn LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga am 5. April für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch wird. Weitere Infos zum Spiel erhaltet ihr in unserer Vorstellung des Gameplays.