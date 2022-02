The Ascent ist seit Juli letzten Jahres für PC und Xbox erhältlich. Jetzt geben Neon Giant und Curve Digital bekannt, dass der beliebte Indie-Shooter für die PlayStation erscheinen wird.

Eine dystopische Cyberpunk-Welt erwartet PlayStation-Spieler im März. In The Ascent schlüpfen wir in die Rolle eines kleinen Lohnsklaven, dessen ganzes Leben sich um die Ascent Group dreht. Dieser Ort ist Arbeitsplatz und Metropole zugleich. Eine Welt, aus der es für den einfachen Arbeiter kein Entkommen gibt. Doch vom einen auf den anderen Tag stellt der Megakonzern seinen Betrieb plötzlich ein. Tausende Arbeiter sind plötzlich auf sich allein gestellt – ein Kampf um das nackte Überleben beginnt.

The Ascent besteht nicht nur aus actionreichen Kampfelementen, sondern auch aus RPG- und Plattformer-Komponenten. Während sich die Spieler ihren Weg durch die Metropole bahnen, können sie Cyberware, nützliche Ausrüstungsgegenstände und Waffen finden. So können sie im weiteren Spielverlauf ihren Helden weiter aufleveln und auf herausforderndere Kämpfe vorbereiten.

Gleichzeitig bietet der Shooter ein Spiel mit verschiedenen Ebenen und Perspektiven. Innerhalb der Metropole werden Spieler nicht nur in der Horizontalen, sondern auch in der Vertikalen vorrücken, wodurch mehr Raum zur Erkundung gibt.

Seit gestern können PC-Spieler den neuen Cyber Warrior DLC käuflich erwerben. Dieser enthält zwei neue Waffen, einen taktischen Ausrüstungsgegenstand, sieben Rüstungsteile und drei Waffenskins. Der DLC ist für knapp 5 Euro auf Steam erhältlich.

The Ascent wird ab dem 24. März für die PlayStation erhältlich sein. Weitere Informationen erhaltet ihr in unserer Übersicht.