Im September letzten Jahres erschien der Thriller Lost Judgment für PlayStation und Xbox. Jetzt geben SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio bekannt, dass der neue Story-DLC bald erscheinen wird. In dieser Erweiterung erleben Spieler einen Perspektivenwechsel.

Eine neue Detektivgeschichte eingebettet in vier Kapitel erwartet euch am 28. März. In The Kaito Files schlüpft ihr in die Rolle von Masaharu Kaito, Kollege von Protagonist Takayuki Yagami. Die Handlung setzt nach den Ereignissen von Lost Judgment ein, während Yagami gerade nicht in der Stadt ist.

Im Rahmen eines Falls muss sich Kaito plötzlich auf die Suche seiner alten Freundin Mikiko begeben. Während dieser Suche stößt er auf den Teenager Jun. Dieser behauptet der Sohn des einstigen Paares zu sein. Nun macht sich das Vater-Sohn-Gespann gemeinsam auf die Suche der verschwundenen Frau und gräbt dabei tief in der Vergangenheit des Privatdetektivs. Dabei stoßen sie auf ein Verbrechersyndikat und eine Liebesgeschichte, die noch nicht zu Ende erzählt ist.

Neben der vierteiligen Story enthält The Kaito Files auch zwei neue Kampfstile, die sich dem Charakter des unverschämt frechen Detektiven Kaito anpassen. Während ihr mit dem Bruiser-Kampfstil auf Konfrontationskurs geht, bietet sich der Tank-Kampfstil für die Defensive an.

Um im Fall weiter voran zu kommen, braucht ihr keine schicken Gadgets wie Yagami in Lost Judgment. Denn der gerissene Detektiv Kaito bemüht sich lediglich seiner Spürnase, mit denen er Indizien buchstäblich erschnüffeln kann. Dank seines Primal Focus kann er außerdem problemlos Verdächtige identifizieren und sich auf seine geschulten Instinkte verlassen.

The Kaito Files, der DLC zu dem Detektivspiel Lost Judgment, erscheint in drei Wochen für PlayStation und Xbox. Weitere Infos zum Hauptspiel findet ihr in unserer Übersicht oder auf der offiziellen Website.