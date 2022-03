Please enable JavaScript



Ein spannendes Semester der Amazon UNIVERSITY Esports Germany ist zu Ende gegangen. Wer mit dem Esports-Team seiner Hochschule an den Turnieren des Sommersemesters 2022 teilnehmen möchte, kann sich ab sofort anmelden. Findet heraus, welche Wettkämpfe zur Auswahl stehen und welche Preise ihr gewinnen könnt.

Ende Februar standen die Gewinner des Wintersemesters 2021/2022 fest. KIT SC White holte sich den Titel in League of Legends, DG Dragons in Rocket League und juli哦过 räumte in Clash Royale ab. Gratulation an die Gewinner! Jetzt geht wieder alles auf Anfang für das Sommersemester der Amazon UNIVERSITY Esports Germany. Studierende an deutschen Universitäten können sich für League of Legends (bis zum 21. März 2022), Rocket League (bis zum 21. März 2022), Clash Royale (bis zum 4. April 2022) und Teamfight Tactics (10. März 2022) anmelden.

In dieser Saison der Amazon UNIVERSITY Esports Germany wurde das Preisgeld auf insgesamt 9.000 Euro angehoben. Darüber hinaus können sich die Gewinner auf verschiedene Sachpreise von Sponsoren wie Philipps Hue freuen. Für alle Esports-Interessierte (nicht nur Studierende) bietet Amazon Esports-Coaching in League of Legends an. In diesen Sessions erhalten Teilnehmende einen Blick hinter die Kulissen der Esports sowie praktische Tipps, um ihr Game zu verbessern.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr den Discord-Server der Amazon UNIVERSITY Esports Germany besuchen. Außerdem ist das Turnier auf Sozialen Medien wie Twitter vertreten. Wenn ihr bei den Turnieren zuschauen möchtet, könnt ihr das ab April auf Twitch tun. Weitere Infos zu dem Thema findet ihr in unserer Übersicht.