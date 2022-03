Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Razer

Wenn ihr eurem Streaming-Setup ein Upgrade verpassen möchtet, solltet ihr mal bei Razer vorbei schauen. Denn die weltweit führende Lifestyle-Marke für Gamer stellt drei neue Produkte vor, die den Alltag eines Streamers verbessern sollen.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Von dem ersten Produkt profitieren vor allem jene Streamer, die sich gern draußen herum treiben. Das Razer Seiren BT ist ein Bluetooth-Mikrofon mit Ansteckclip. Das intelligente Mikrofon filtert durch die Hoch-/Niedrigfrequenz-Unterdrückungsfunktion störende Hintergrundgeräusche mit der Razer Streaming Mobile App. Diese ist mit den meisten bekannten Mobile Streaming-Apps kompatibel. Macht mit dem omnidirektionalen Mikrofon klare und natürliche Aufnahmen, während ihr die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit des Bluetooth-Mikros genießt.

Der Razer Audio Mixer Quelle: Razer

Der Razer Audio Mixer bietet Desktop-Streamern eine benutzerfreundliche Audio-Steuerung, mit der ein komplexes Mischsystem der Vergangenheit angehört. Der 4-Kanal-Mixer bietet eine Reihe von direkten Eingängen sowie eine leistungsstarke Audio-Mixing-Software. So können mehrere Audioquellen gesteuert und deren Lautstärke ausgeglichen werden. Kanäle können stummgeschaltet und Effekte hinzugefügte werden. Die Steuerungsebene ist auch für Neueinsteiger leicht zugänglich gestaltet und unterstützt die häufigsten Audioverbindungen, wie Hybrid-XLR, TRS Line In und Out sowie optisches TOS.

Bringt Licht ins Dunkel: Das Razer Key Light Chroma

Zu guter Letzt ermöglicht Razer Key Light Chroma ein wahres Farbenspiel für alle Streamer, die es stimmungsvoll mögen. Unterstützt von Razer Chroma RGB kann die Beleuchtungsinstallation bis zu 16,8 Millionen Farben erzeugen, die mit der Razer Streaming App oder Razer Synapse 3 eingestellt werden können. Streamer können die Beleuchtung mit anderen Chroma-RGB-kompatiblen Geräten synchronisieren und sie an Stream-Benachrichtigungen anpassen. So erhalten alle Übertragungen eine besondere, individuelle Note.

Mit einer Tischklemme in die gewünschte Position gebracht, kann das Razer Key Light Chroma bis zu 2.800 Lumen mit einem Weißbereich zwischen 3.000 K und 7000 K erzeugen. So kann nicht nur das Streaming-Setup, sondern auch der ganze Raum in der gewünschten Farbe belichtet werden.

Quelle: Razer

Wer am PC streamen möchte, benötigt natürlich auch eine gute Tastatur! Wie wäre es zum Beispiel mit der Razer Huntsman Mini Analog? Wir haben sie für euch getestet und sind noch immer begeistert.